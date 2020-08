Een goede makelaar kiezen? Zo doe je dat!

Na lang wikken en wegen is de knoop definitief doorgehakt. Jullie gaan verhuizen. Dit brengt de nodige spanning met zich mee. Om een nieuw huis te kunnen kopen, moet het huidige huis verkocht worden. Daarom wil je de huidige woning zo snel mogelijk (en voor een goede prijs) verkopen. Maar hoe doe je dat? Je huis zelf verkopen is geen optie en daarom ben je op zoek naar een goede (verkoop) makelaar. Maar waaraan moet deze makelaar voldoen? En hoe kies je de juiste makelaar? In iedere provincie, stad of dorp zijn er verschillende makelaars. Wil jij een makelaar uit Leeuwarden inschakelen? Dan bevelen wij jou De Vos Makelaardij ten zeerste aan. Woon jij ergens anders? Lees dan onderstaande tips eens rustig door.

Tip 1: Ga op onderzoek uit

Woon jij al langer in de je huidige woonplaats? Dan ken jij vast al meerdere makelaars. Vraag eens rond in je vriendenkring, of mensen die recent het huis hebben verkocht, wie zij zouden aanbevelen. Op basis van deze informatie krijg je al een idee naar welke makelaars jij onderzoek wil doen. Hoe presenteert de makelaar zich? Zijn ze bekend in de regio en hebben ze een groot netwerk? Allemaal belangrijke vragen die jij jezelf kan stellen.

Tip 2: Bekijk online kanalen

Heb je voor jezelf een lijstje gemaakt met potentiële makelaarskantoren? Bekijk dan eens de online kanalen van de makelaars. Hebben ze een grote aanhang? Dan weet je dat dit zich vaak ook vertaald naar een grote (offline) netwerk. Ook kan je direct zien hoe vaak gereageerd wordt op berichten. Dit kan je vaak al een goede indruk geven.

Tip 3: Vrijblijvende gesprekken

Waarschijnlijk heb je nu al een mooi lijstje. Nu is het tijd om de verschillende makelaars in het echt te spreken. Nodig daarom de kandidaten op jouw shortlist uit voor een vrijblijvend gesprek. In dit gesprek kan je vragen stellen aan de makelaar. Denk hierbij aan vragen als: “ Hoe gaan jullie te werk, wat zijn de kosten, welke verkoopprijs heeft hij in gedachten”.

Tip 4: Volg je gevoel

Natuurlijk. Alleen op het gevoel afgaan is niet altijd goed. Maar het verkopen van jouw huis is zeer persoonlijk. Daarom is het belangrijk om een makelaar te kiezen die dicht bij jullie staat. Kan je de makelaar makkelijk bereiken? Dan is dit natuurlijk een enorme pré. Je hebt natuurlijk regelmatig contact met de makelaar, dus zorg voor een goede band.