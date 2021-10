Ben jij een trotse eigenaar van een bedrijf met werknemers? Dan is het ook belangrijk om het welzijn van jouw medewerkers in de gaten te houden. Je kunt natuurlijk niet alles monitoren; zo is het privéleven van jouw medewerkers niet te beïnvloeden. Wel kan jij er zelf alles aan doen om het welzijn en de gezondheid van jouw medewerkers te vergroten. Wat? Wij vertellen het je graag in dit artikel!

Een goede inrichting van het kantoor

Zie het kantoor als een tweede thuis. De meeste medewerkers zullen doordeweeks meer tijd doorbrengen op kantoor als dat zij thuis doen. Ergonomie wordt steeds belangrijk! Pas bijvoorbeeld het bureau en de bureaustoel aan op de gebruiker en controleer de houding van de werknemer. Kijk ook goed naar het klimaat. Klimaatbeheersing zorgt ervoor dat jouw werknemers in de winter het niet koud hebben en in de zomer niet lopen te zweten. Op zoek naar een specialist om dit te bespreken? Wesko is jouw specialist op het gebied van klimaattechniek.

Gezonde tussendoortjes

Hoewel het verleidelijk is om een snack- of frisdrankautomaat te plaatsen, is het voor jouw werknemers niet bevorderlijk.Je kunt beter het drinken van water stimuleren en daarom geen automaten plaatsen. Organiseren jullie een meeting? Zorg er dan voor dat er voldoende fruit om tafel staat. Zo verhoog je de productiviteit en ook de gezondheid van jouw medewerkers.

Zorg voor een goede sfeer

Als leidinggevende sta je misschien wat verder van de werkvloer, maar zorg voor een goede verbinding tussen jou en je collega’s. Laat jezelf vaak genoeg zien en wijs iemand aan als teamleider. Een slechte sfeer of wellicht ruzies zorgen voor een zeer ongezonde werkomgeving. Hierdoor zal je merken dat het uitval steeds groter wordt en dat medewerkers sneller hun baan zullen opzeggen.