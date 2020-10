Een checklist bij het kopen van een huis

Er komt een hoop kijken bij het kopen van een huis. Bij elke stap zijn er weer tussenstappen die je moet uitvoeren en die je niet kunt uitsluiten. Is het de eerste keer dat je een huis koopt? Dan zijn er een hoop dingen die je voor het eerst hoort. Denk bijvoorbeeld aan alle regels bij het afsluiten van een hypotheek of alle zaken die je bij de bank moet regelen. Om deze reden delen wij hieronder een aantal handige tips die je kunt toevoegen aan je checklist bij het kopen van een huis.

Wanneer kun je ja zeggen tegen huis?

De zoektocht naar een huis is een erg lang proces. Je hebt veel bezichtigingen en in sommige gevallen kom je al snel iets tegen waar je voor wilt tekenen. Eenmaal geboden wordt je toch net niet gekozen voor het huis om één of andere reden. Dit is natuurlijk erg zonde. Voordat je gaat bieden op een huis en officieel ja zegt, is het handig alles goed te controleren. Denk bijvoorbeeld aan de staat van het huis. Misschien heb je nog een dak reparatie die je moet inplannen of misschien moet je toch opnieuw kijken naar je budget in verband met extra verbouwing.

Verschillende hypotheek mogelijkheden

Lees je goed in over de verschillende hypotheek mogelijkheden die tegenwoordig worden aangeboden. Ga je samenwonen? Kijk dan eerst of het niet voordeliger is om met een samenlevingscontract een huis te kopen. Ook is het mogelijk om je hypotheek op verschillende manieren af te betalen. Je kunt ervoor kiezen eerst meer rente te betalen en na een aantal jaar klaar te zijn met de afbetaling van de rente. Het is anders ook mogelijk om in het begin minder hypotheek te betalen maandelijks en het ieder jaar iets te verhogen.