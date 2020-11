Een auto importeren?

Ben jij op zoek naar een tweedehands Volkswagen Golf? Of op zoek naar een betaalbare Audi A1? Dan heb je vast al eens gekeken naar de mogelijkheden om jouw droomauto te importeren vanuit het buitenland. Maar waar moet je op letten bij het importeren van een auto? Van kilometerstand tot autotransport. Wij geven je een aantal aandachtspunten.

Kilometerstand

Als jij een auto wil laten importeren, wil je natuurlijk wel dat jij geen kat in de zak koopt. In Nederland hebben we een redelijk betrouwbaar systeem, namelijk de NAP (Nationale Auto Pas). Vraag daarom altijd goed naar de kilometerstand en vraag naar het gepleegde onderhoud. Vaak staat bij de onderhoudsbeurt een kilometerstand. Komt dit overeen? Of wijkt dit juist enorm af.

Te lage prijs?

Kan je de prijs niet machten met de auto? Dan zal er vast iets aan de hand zijn. Wees realistisch. Het kan zijn dat het een schadeauto is geweest of dat de kilometerstand is teruggedraaid. Laat je daarom altijd adviseren door een deskundige. Daarnaast moet je bij het invoeren van een auto de zogeheten rest BPM betalen. Bij een tweedehands auto moet je dit zelfs doen met terugwerkende kracht.

Autotransport

Koop jij een import auto uit bijvoorbeeld Duitsland? Dan moet de auto worden getransporteerd naar Nederland. Ook dit neemt de nodige kosten met zich mee. Het is mogelijk om een bedrijf te kiezen die je hierin totaal ontzorgt. Een bekende speler op de markt is Transporting wheels. Zij regelen het vervoer van A-Z. Wil jij meer weten? Bezoek dan eens de website van Transporting wheels.

