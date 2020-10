HR, oftewel Human Resources is de afdeling in een bedrijf die personeelszaken regelt. Niet elk bedrijf heeft daar een speciale afdeling voor, maar er is altijd wel een HR professional of een interim HR professional aanwezig in een bedrijf. De functie van een HR professional is voor velen best wel vaag, daarom bespreken wij hier 3 belangrijke taken die een professional in het vak uitvoert.

Zorgen dat werknemers goed op hun plek zitten

De mensen die voor het bedrijf werken zijn enorm belangrijk. Zij maken of breken de werkplek samen. HR heeft hierbij ook een belangrijke taak. Als een werknemer niet goed op zijn plek zit, dan zal dat gevolgen hebben voor zijn welzijn en werkprestatie. Het is van belang dat HR hier op let en rekening mee houdt.

Het beleid updaten

Veranderingen gebeuren altijd en zijn constant. Dit is iets waar HR op moet letten. Veranderen er regels rondom werknemers? Dan moet HR die veranderingen doorvoeren in het bedrijf en dat laten reflecteren in het beleid. Ze moeten dus goed op de hoogte zijn van wetgeving en regels.

Jouw rechten beschermen

Als werknemers heb je ook rechten, en het is ook de taak van HR om ervoor te zorgen dat het bedrijf zich aan de regels rondom jouw rechten houdt. Is je werkplek veilig genoeg? Hoe is de cultuur van het bedrijf? Dit soort dingen houdt een HR professional goed in de gaten.

De HR-afdeling lijkt misschien niet veel bijzonders, maar ze hebben belangrijke taken die jouw passief, maar ook actief helpen goed te kunnen werken. Ze heten niet voor niets Human Resources!