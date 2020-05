Je ruikt de zoute lucht. De spetters vallen op je gezicht en de eindeloze horizon staart je tegemoet. Bootliefhebbers weten waar ik het over heb. Die vrijheid en ruimte om eropuit te trekken op zee is een gevoel als niks anders. Ben jij ook zo gek op boten? De zee? Denk je erover om zelf een boot aan te schaffen? Misschien wel bij ESB Group! Of wil je misschien een ponton kopen? Wees dan goed voorbereid en lees hier drie dingen waar je rekening mee moet houden wanneer je een boot wilt kopen.

Waar ga je de boot voor gebruiken?

Voordat je een boot aanschaft is het belangrijk om te weten waarom je eigenlijk een boot wil kopen? Een boot bedoeld om op te relaxen is anders dan een boot waarin je over de zee wilt scheuren. Is het je bedoeling om grote afstanden af te leggen, of ligt je boot voornamelijk in de haven? Wil je er misschien zelfs in gaan wonen? Zoek uit wat je behoeftes en wensen zijn. Op basis van die behoeftes en wensen kun je een type boot kiezen en daarop zoeken. Dit maakt je zoektocht een stuk makkelijker en voorkom je teleurstelling.

Onderhoud

En dan heb je eindelijk je boot! Maar net zoals een huis moet deze natuurlijk wel goed onderhouden worden. Schoonmaken hoort ook bij het bezitten van een boot. En wat als er nu iets stuk gaat? Je licht gaat kapot of ander belangrijk apparatuur geeft de geest? Verder zitten er allemaal verschillende soorten regulaties en regels vast aan het bezitten van een boot waar je je aan moet houden. Vergeet daar ook geen rekening mee te houden!

Verzekering

In Nederland is het niet verplicht om je boot te verzekeren, maar dit is wel verstandig. Een boot is geen koopje. Je wilt niet het risico lopen dat er iets gestolen wordt of dat je boot stuk gaat door een ongeluk of een brand bijvoorbeeld. In sommige situaties is een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) wél verplicht. Wil je onder andere bijvoorbeeld gaan wedstrijdvaren of staat je boot in een bepaalde jachthaven, dan moet je een WA-verzekering hebben. Mogelijke schade die een ander door jou oploopt wordt dan vergoed, maar je eigen schade wordt niet vergoed. Wil je dat risico nemen?

Het kopen van een boot is een grote stap. Je wilt natuurlijk niks over het hoofd zien! Hopelijk hebben deze drie tips je een beter beeld gegeven over waar je rekening mee moet houden wanneer je een boot wilt aanschaffen! Dit is natuurlijk niet alles, maar het is in ieder geval een goede start.