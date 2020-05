De warme maanden zijn weer aangebroken en het mooie weer is weer teruggekeerd. Tijd om je tuin op te knappen! Het gras weer maaien, nieuwe plantjes planten, bladeren harken, alles leuk en aardig, toch? Maar, waar moet je eigenlijk allemaal rekening mee houden wanneer je je tuin gaat verzorgen?

Er is zoveel waar je aan kunt denken. We kunnen niet alles in een blog opnoemen, daarom focussen we in deze blog specifiek op een onderwerp waar je rekening mee kunt houden: hoe zorg je goed voor je gras? En als je nog op zoek bent naar het juiste gereedschap om je tuin mee te verzorgen, kun je eens een kijkje nemen bij de Tuinmachines in Emmeloord die Prins Groentechniek te bieden heeft!

Niet te veel wateren

Niet te veel wateren in je tuin geldt niet alleen voor planten, maar ook voor je gras. Wanneer je planten te veel water geeft wordt niet al het water correct opgenomen en kunnen ze letterlijk verdrinken! En wanneer je gras te vaak met water besproeit wordt het juist afhankelijker. Water je gras dus niet elke dag, maar pik 1 dag in de week en water ze dan. Zo blijft het gezond en kan het wat beter tegen droogte.

Niet maaien wanneer het nat is

Nat gras maaien is niet echt het allerbeste plan. Wanneer je dat wel doet blijven er sporen van de wielen van je maaier achter op het gras. Dan kun je dus duidelijk zien waar er gemaaid is. Verder kunnen de klompen afgemaaid gras die achterblijven na het maaien het gras onder zich verstikken. En je wil natuurlijk ook niet dat het natte gras aan je maaier blijft hangen toch? Heel vervelend om schoon te maken! Let er dus op dat je geen nat gras gaat maaien.

Haal niet alle blaadjes weg

In de herfst vallen de blaadjes van de bomen. En wat doe je wanneer bladeren in je tuin op je gras terecht komen? Weghalen natuurlijk! Of is dat nou wel zo’n slim idee? Blaadjes kunnen namelijk heel gunstig zijn. Blaadjes bevatten organische stoffen. Deze stoffen helpen met het groeien van je gras. Het kan zelfs helpen de groei van onkruid tegen te werken! Scheur de blaadjes in kleine stukjes en verspreid ze over je gras voor een goed effect. Verspreid ze goed, want wanneer je bladeren te dicht op elkaar laat liggen kan het je gras verstikken, net zoals pas gemaaid gras.