Dit kun je allemaal met bamboe!

Bamboe: we kennen het allemaal als het favoriete, of eigenlijk enige, voedsel van de panda. Maar ook wij mensen maken gretig gebruik van deze tropische grassoort. Dat we er meubels, schuttingen en snijplanken van kunnen maken zal je waarschijnlijk niet verbazen. Maar met bamboe is nog veel meer mogelijk dan je wellicht zult denken. We zetten een aantal verrassende bamboeproducten voor je op een rijtje!

Bamboesokken

Van bamboe worden diverse kledingstukken gemaakt. Van bamboe sokken tot boxershorts en t-shirts. Het voordeel van bamboe is dat het materiaal vocht- en warmteregulerend is. Dus wanneer je gauw zweet is bamboekleding ideaal. In de winter houdt het je lekker warm, terwijl het in de zomer juist verkoelend werkt. Daarnaast is bamboe van nature antibacterieel, waardoor kleding van bamboe ook nog eens erg hygiënisch is! En tot slot droogt het razendsnel: je favoriete shirtje kun je binnen no-time na het wassen alweer aantrekken!

Rietjes van bamboe

Wil je op chique wijze een cocktail drinken? Dan zijn bamboerietjes echt iets voor jou! Op deze manier krijg je pas écht een tropisch gevoel bij je pina colada of mojito! Maar daarnaast ben je natuurlijk vooral milieuvriendelijk bezig. Want al die plastic rietjes: dat kan gewoon niet meer. Je gebruikt ze hooguit een kwartiertje en dan belanden ze weer in de prullenbak. Maar dat geldt niet voor rietjes van bamboe. Die kun je prima hergebruiken!

Bamboebroodtrommel

Ook de bamboebroodbrommel is een uitstekend alternatief voor de plastic variant. Het ziet er hartstikke hip uit en is ook nog eens vaatwasserbestendig. Bijzonder hoe je van bamboe enerzijds fluweelzachte sokken kunt maken, maar anderzijds een zeer stevige broodtrommel. Een bijzonder product!

Horloge van bamboe

Wil je iemand (of jezelf) eens een origineel cadeau geven? Dan is een bamboehorloge een geweldig idee! Eens geen leer of zilver, maar een band én uurwerk van bamboe! Ze zijn overigens ook te verkrijgen met een lederen band. Met een horloge van bamboe zul je gegarandeerd opvallen! Of wat dacht je van een telefoonhoesje of een zonnebril van bamboe?

Vele andere alternatieven voor plastic

Hiernaast worden er ontzettend veel dagelijkse gebruiksvoorwerpen gemaakt van bamboe, waar we voorheen toch vooral een plastic variant gebruikten. Denk maar eens aan een bamboetandenborstel, een afwasborstel, kam, vergiet, beker of spatel van bamboe. Het vergt wellicht een investering, maar door uw plastic in te ruilen voor bamboe draagt u wél actief bij aan een groenere samenleving!