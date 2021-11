Dit kun je allemaal doen met hout

Vind jij het leuk om met je handen bezig te zijn? En werk je graag met hout? Met hout kun je ontzettend veel dingen maken. Denk aan tuinmeubelen, veranda’s, huizen, maar ook exportkisten en pallet op maat. Je kunt het eigenlijk zo gek niet bedenken of het is te maken met hout. In dit blog vertellen we meer over wat je allemaal kunt maken met hout.

Meubels voor in je tuin

Hoe gaaf is het om je eigen meubels voor in je tuin te maken! Met hout kun je de mooiste meubelen maken. Denk aan een mooie loungebank voor onder jouw veranda. Dit kan een mooie rechte bank zijn of een hoekbank. Met mooie op maat gemaakte kussen erin kun je in de zomer heerlijk vertoeven in je achtertuin. Maar dit kunnen ook leuke houten bijzettafeltjes zijn waar je mooie plantjes op kunt zetten. En natuurlijk kun je jouw veranda mooi van hout maken.

Houten huizen

Duurzaamheid wint steeds meer terrein. Alles wat we gebruiken moet steeds duurzamer gemaakt worden. Dit is ook zo met hout. Zo worden bossen steeds duurzamer beheerd om dit te kunnen realiseren. Bij het bouwen van huizen zie je dat er steeds meer hout wordt gebruikt. Niet alleen meer kozijnen van hout, maar ook houten geveldelen of zelfs houtskeletbouw. In dit laatste geval is de hele basis van het huis van hout. Maar je ziet ook steeds vaker dat een huis een houten gevel heeft. Zo heeft je huis helemaal een duurzame uitstraling.

Hout voor transportmiddelen

Voor het transporten van zwaar materiaal of breekbare producten worden vaak exportkisten gebruikt of pallets. Deze worden in een fabriek op maat gemaakt. Deze transporten gaan vaak de hele wereld over en zorgen ervoor dat het transport heel bij de nieuwe eigenaar aankomt.

Ken jij nog meer dingen die je met hout kunt maken?