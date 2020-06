Een van de grootste mysteries voor de mensheid: slaap. Waarom slapen we? Het lijkt zo onnodig. Je ligt een beetje onbewust op je bed van Well-Fair en doet niks, compleet kwetsbaar! Voor lange tijd wisten we niet waarom mensen, maar ook dieren deze activiteit uitvoeren, als je het een activiteit kunt noemen! Maar wat blijkt nou, slaap is ontzettend belangrijk. Er gebeurt zoveel in de tijd dat je slaapt. Wetenschappers hebben ontdekt dat er drie belangrijke stadia zijn waar we doorheen gaan als we slapen, als een soort cyclus. Om meer erover te leren lichten we hier de drie stadia toe.

Lichte slaap

Zodra je in slaap valt, begint de cyclus met een lichte slaap. Tijdens dit stadium ontspannen je spieren, gaat je hartslag naar beneden en adem je langzamer. In dit stadium kun je nog makkelijk wakker worden. Je lichaamstemperatuur gaat ook naar beneden en je kunt van tijd tot tijd gaan schokken, dat is heel normaal!

Diepe slaap

Dit stadium is heel belangrijk. In dit moment van de cyclus zal je lichaam zich het meest “herstellen” van de dag die je net hebt doorgemaakt. Je kunt het zien als een reset. Je bloeddruk gaat omlaag en je bloedsomloop focust zich op je spieren. Cellen worden gerepareerd en groeihormonen worden losgelaten. Verder is het in dit stadium een stuk lastiger om wakker te worden. En als je wakker wordt in dit stadium zul je je heel suf en gedesoriënteerd voelen.

REM slaap

Dit is waar als het ware de magie gebeurt. REM staat voor Rapid Eye Movement en dit stadium doet precies wat de naam zegt. Tijdens dit stadium gaan je ogen heel snel heen en weer bewegen. De focus ligt hierbij meer op je brein en minder op je lichaam in vergelijking met diepe slaap. Je hersenen verwerken informatie; belangrijke informatie wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen terwijl onnodige informatie wordt vergeten. Het is daarom ook in dit stadium dat je dromen krijgt. Je brein, maar ook je lichaam worden meer actief. Zo actief zelfs dat je lichaam je moet verlammen zodat je je dromen niet echt gaat naspelen! Dit verklaart ook gedeeltelijk waarom mensen slaapwandelen. Het lichaam is niet goed genoeg verlamt.

Na het REM stadium zal je lichaam weer overgaan op lichte slaap. Zo zijn we weer terug bij af. En dit gaat zo de hele nacht door. De cyclus herhaalt zich constant. Om er voor te zorgen dat alle stadia zo optimaal mogelijk hun ding kunnen doen, heb je als volwassene 8 uur slaap nodig per nacht. Wees dus zuinig op je lichaam en geef het genoeg rust.