Koud weer. Sommigen houden ervan, sommigen niet. Weet je wat ook niet van dit weer houdt? Je voertuigen. Wanneer je ze lang in de kou laat staan zonder voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals schoonmaken, kun je problemen verwachten. Wat voor problemen?

Je banden verliezen druk

Winter betekent koude lucht. En wat gebeurt er met lucht wanneer het koud wordt? Het trekt samen. En waar zit lucht? In je banden. Wat betekent dat? De lucht in je banden wordt kouder, trekt samen en heeft daardoor minder druk. De druk in je banden wordt daardoor dus ook minder. Daarom is het in de winter belangrijk om de druk van je banden vaker te controleren.

Je ruiten bevriezen

Je auto schrapen is niemands favoriete activiteit ‘s ochtends vroeg voor werk. Moet je nagaan wanneer je met een groot voertuig werkt! Dit wil je dus zoveel mogelijk voorkomen. Dit kan door bijvoorbeeld een hoes over het raam te doen. Dan kan de kou minder goed bij je raam. Let ook op dat alles goed op slot zit en er geen gaten en kiertjes zijn, anders kan je ruit ook van binnen vast komen te vriezen.

Je zult meer problemen meemaken

We hopen natuurlijk dat dit niet zo is, maar in de winter komt het ontzettend vaak voor dat je problemen krijgt met je auto, trekker, aanhangwagen, noem maar op! Soms valt het niet te voorkomen. Daarom is het belangrijk goed te letten op hoe het rijden gaat en of er gevarenlampjes knipperen. Lijkt er iets mis te zijn? Zorg dat het zo snel mogelijk wordt opgelost. Je wilt niet op de blaren komen te zitten midden op de snelweg.