Dierbare overleden? Dit moet je regelen

Wanneer een dierbare komt te overlijden, breekt er een ontzettend moeilijke en verdrietige periode aan. Vroeg of laat krijgt iedereen er een keer mee te maken aangezien overlijden helaas bij ons mooie leven hoort. Wanneer je (plotseling) te maken krijgt met een overlijden, weet je wellicht niet altijd wat te doen. Om je hierin enigszins te ondersteunen, lees je hieronder belangrijke zaken die je moet regelen. .

Overlijden melden

Zodra iemand is overleden, moet dit gemeld worden bij de huisarts. Deze zal vervolgens langskomen om het overlijden officieel vast te stellen. Hierna zal een verklaring van overlijden worden opgesteld waarmee ook het overlijden bij de gemeente wordt gemeld. Van de gemeente ontvang je daarna een Akte van overlijden. Met behulp van deze akte kun je vervolgens allerlei zaken regelen en opzeggen zoals een pensioenaanvraag voor nabestaanden of het laten uitkeren van een eventueel aanwezige levensverzekering.

Uitvaartverzorger inschakelen

Zodra het overlijden bekend gemaakt is bij zowel de huisarts als de gemeente, kun je op zoek naar een uitvaartverzorger zoals Erik Korte Uitvaartverzorging. Een uitvaartverzorger helpt je vervolgens met de volledige uitvaartverzorging nabij Wierden. Zo helpen ze je bijvoorbeeld bij het plannen van een uitvaart nabij Vriezenveen, maar ook bij rouwverwerking. In principe doen ze er alles aan om jou zoveel mogelijk te ontzorgen tijdens deze moeilijke periode.

Uitvaart plannen

Zodra bovenstaande zaken geregeld zijn, kan de uitvaart gepland worden. Hierbij moet rekening gehouden worden met het feit dat een uitvaart minimaal 1,5 dag na het overlijden en maximaal 6 werkdagen na het overlijden moet plaatsvinden. Zodra de dag van de uitvaart vastgesteld is, kun je overgaan tot wie je uit wil nodigen en overige zaken zoals muziek en speeches. Om ervoor te zorgen dat je niemand vergeet uit te nodigen, is het soms verstandig een adressenlijst te raadplegen. Mits jij of de overledene deze natuurlijk heeft bijgehouden.