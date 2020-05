Met eten werken is zeker lekker, maar kan ook lastig zijn. Er zitten allerlei regels en processen aan verbonden. U zou toch geen bedorven maaltijd voorgeschoteld willen krijgen? Of per ongeluk iets verkeerd bereiden? Daar zit niemand op te wachten. Daarom zijn er vele certificaten die u als bedrijf kunt of moet halen om met levensmiddelen te mogen werken. Bedrijven als Service Equipe Nederland kunnen u daarbij helpen. Een van deze certificatieschema’s is de HACCP. Maar, deze wordt binnenkort stopgezet. Hoe kunt u zich hierop voorbereiden?

Wat is de HACCP?

HACCP staat voor Hazard Analysis Critical Point. Elk bedrijf dat zich bezighoudt met de productie, verwerking of distributie van levensmiddelen heeft te maken met HACCP controles. Het is geen handleiding, maar een systeem met principes. Het doel van de controle is om uw productieproces te analyseren om zo risico op besmetting van voedingsmiddelen te minimaliseren. Bedrijven als Service Equipe Nederland kunnen u helpen door een HACCP controle uit te voeren.

Stoppen van de HACCP

In 2017 is het aangekondigd dat het HACCP-certificatieschema wordt stopgezet. Dit zal gebeuren per 1 januari 2021. De reden is omdat volgens het bestuur van Stichting Certificatie Veiligheid, Kwaliteit en Duurzaamheid, ook wel Stichting SCV genoemd, het aantal certificaten zoveel is gedaald dat het geen basis meer biedt om het schema en de colleges erbij in stand te houden. HACCP-certificaten zijn tot en met 1 januari 2021 geldig. Daarna wordt het toch echt tijd om naar andere certificaten te kijken. Gelukkig zijn er meer dan genoeg alternatieven!

ISO 22000

Het ISO-voedselveiligheidscertificaat is gebaseerd op de HACCP. Waar het in verschilt is dat de HACCP zich vooral richt op voedselveiligheid. ISO doet dat ook, maar die betrekt er ook bedrijfsprocessen en -structuren bij. Bovendien wordt dit certificaat wereldwijd geaccepteerd.

BRC en IFS

BRC staat voor British Retail Consortium. Deze norm wordt van je gevraagd wanneer uw bedrijf een relatie heeft met de Engelse markt. Er zijn verschillende varianten van de norm. BRC Food is het meest relevant. De IFS is de tegenhanger van de BRC-standaard. IFS staat voor International Featured Standards. Ze hebben een uitgebreide checklist die al hun eisen bevat.

Het is van belang dat u op tijd begint met het vinden van een vervangend certificaat voor HACCP. Wees dus goed voorbereid, spelen met uw eten is natuurlijk niet zo slim.