Januari is de maand om even bij te komen van de drukke decembermaand. De kerstdagen zitten er op, sinterklaas is terug naar Spanje en het vuurwerk van oud en nieuw is weg geknald. Op naar de zomer! Hoewel het nog even wachten is, is het wel tijd om alles in stelling te brengen voor de warmere dagen. Wij hebben tips voor je!

De tuin op orde maken

In de zomer wil jij natuurlijk heerlijk vertoeven in de tuin. Hiervoor moet je wel eerst even de tuin op orde maken. Even alle rommel opruimen, de planten snoeien en de tegels schoonspuiten met de hogedrukspuit. Wat ook niet mag missen? Een mooie loungeset, nieuwe tuinmeubelen en parasol. Waar je deze kan kopen? Google eens op:

of ga op bezoek bij Lukkes Outdoor in Wolvega.

Kledingkast uitzoeken

Eventjes jouw kledingkast uitzoeken? Of moeten we eventjes weglaten? Als de zomer er weer aankomt, is het ook tijd om te kijken of al jouw kleding nog past. Ben je dit jaar afgevallen of juist wat kilootjes aangekomen? Dan is het tijd om te gaan shoppen. Een korte broek, zwemkleding en een leuk t-shirt. Wat heb jij nodig voor deze zomer?

Regel de vakantie

Je kunt natuurlijk wachten op een last-minute, maar de ervaring leert dat je keuze dan een stuk kleiner is. Wil jij lekker met het vliegtuig naar een populaire bestemming? Zorg er dan voor dat je in de lente (of eind winter) al jouw vakantie boekt. Waarom? Je hebt vroegboekkorting en je kunt lang uitkijken naar de vakantie (voorpret).