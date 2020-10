Eindelijk klaar met school en gaan werken totdat je 67 bent, klinkt eenvoudig toch? Vaak is het dat niet. Al helemaal niet in deze tijd. Mensen switchen constant van baan en zelfs van beroep! Er komt dus veel meer kijken bij werk dan alleen maar je uren vullen en dan naar huis gaan. Loopbaancoaching in Rotterdam bijvoorbeeld kan daarbij helpen. Hier zijn drie manieren waarop een loopbaancoach jou kan helpen!

Het helpt je doelen te zetten

Voor sommigen is het heel vanzelfsprekend om doelen te zetten voor werk of voor hun loopbaan/carrière, maar voor anderen niet. Niet iedereen zet doelen voor hun werk en dan is het lastig om te peilen hoe het gaat met je werk en te beslissen hoe je verder wilt. Loopbaancoaching kan je hierbij helpen door doelen te zetten en ze te evalueren van tijd tot tijd zodat je weet wat je goed doet en wat bijsturing nodig heeft.

Het geeft je een ander perspectief

Je kunt zelf zo enorm in je werk begraven zitten, dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Dat kan voor stress zorgen. Wanneer je iemand inschakelt voor loopbaancoaching, zit diegene niet zo diep in dat werk. De coach staat er buiten en kan je dus een helderder perspectief bieden. Misschien weet hij wel iets waar je zelf nog nooit bij hebt stilgestaan!

Het geeft je overzicht

De twee punten hierboven, en het hele doel van loopbaancoaching, is dat het je overzicht biedt op je carrière. Wat zijn je kansen? Waar kan verbetering in komen? Waar moet je je op focussen? Deze vragen en meer kun je aan de loopbaancoach voorleggen als je er zelf niet uitkomt.

Onthoud: je hoeft niet diep in de stress te zitten om naar een loopbaancoach te stappen, je kunt er heen gaan wanneer je maar wil. Het kan je helpen om zaken op een rijtje te zetten, of om je te sturen naar een compleet nieuwe richting, als je dat wil! Een loopbaancoach kan je ontzettend veel helpen.