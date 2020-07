De voordelen van een Coronascherm op een rij

Sinds maart 2020 grijpt het virus razendsnel om zich heen. Niet alleen in Nederland, maar over de gehele wereld. Steeds meer mensen raakten besmet en tot op heden is er nog geen vaccin beschikbaar. Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft daarom enkele maatregelen en adviezen getroffen om het virus zoveel mogelijk in te dammen. Een daarvan is de 1.5 meter samenleving. Door afstand te houden van elkaar, kan het virus minder snel om zich heen grijpen. Een Coronascherm draagt ook bij aan de vermindering van de verspreiding. in deze blog hebben wij daarom de voordelen van een Coronascherm voor je op rij gezet!

Veilig en verantwoord

Een Coronascherm zorgt ervoor dat de afstand voor aerosols (fijne druppels welke vrijkomen bij o.a. hoesten niezen) wordt vergroot. De directe contactlijn tussen twee of meer personen wordt namelijk doorbroken. Op deze manier kun je veilig en verantwoord afstand van elkaar houden. Dit is een zeker een goede manier wanneer niet altijd de 1.5 meter kan worden gehanteerd zoals bijvoorbeeld in de winkel of kantoor. Door een Coronascherm aan te schaffen kun je jouw werknemers veilig en verantwoord laten werken.

Vele montagemogelijkheden

Als je eenmaal overtuigd bent van het nut van een Coronascherm, ga je natuurlijk kijken hoe je dit kunt monteren in bijvoord je winkelpand of kantoorruimte. Een voordeel is dan dat er veel montagemogelijkheden zijn. Zo kan het systeem worden opgehangen aan het plafond en werkt het via een rolgordijn systeem. Bovendien is het scherm makkelijk op te rollen en bespaart het dus ruimte.

Eenvoudig schoon te maken

Een ander groot voordeel is dat het Coronascherm eenvoudig is schoon te maken. Door het scherm uit te rollen, kan het gemakkelijk met een desinfectiemiddel worden schoongemaakt. Het is belangrijk om dit zeer regelmatig te doen, zodat je zorgt voor een goede hygi├źne voor jou en je medewerkers. Dan is het wel zo handig als het makkelijk schoon te maken is.

Inspelen op de toekomst

De verwachting is dat de maatregelen nog wel even zullen duren en zeker totdat er uitgebreid gevaccineerd gaat worden. Door nu alvast een Coronascherm te kopen, ben je klaar voor de toekomst om op een veilige en verantwoorde manier te kunnen werken.