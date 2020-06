De voordelen van de Dodge Ram pick-up trucks

De Dodge Ram is door de jaren heen altijd een populaire pick/up trucks geweest. Ze zijn zowel geschikt voor families als voor zwaar werk. In Amerika zijn deze trucks niet voor niets een van de best verkochte voertuigen. Ga jij binnenkort naar een Dodge Ram dealer om zo’n prachtige truck aan te schaffen? Dan wil je er vast meer over weten. In deze blog lees je wat de voordelen zijn van de Dodge Ram trucks.

Genoeg ruimte

Pick-ups staan er om bekend dat ze een grote laadruimte hebben waar je veel en zware spullen kwijt kan. Sommige pick-ups hebben echter een kleinere laadruimte dan andere. Let bij de aanschaf op de grootte van je laadruimte, en je weet zeker dat je genoeg ruimte hebt. Toen mensen klaagden dat ze te weinig ruimte hadden, heeft Dodge Ram goed geluisterd. Door laadbakken ook slim in de wand van de laadruimte te verwerken, zorgden ze voor meer optimaal gebruik van de ruimte. Met een Dodge Ram weet je dus dat je met de laadruimte goed zit.

Een Dodge Ram is comfortabel

Je hebt misschien mensen horen zeggen dat een pick-up niet comfortabel is. Maar de Dodge Ram heeft dat rumoer teniet gedaan met hun nieuwe Ram 1500 (2019). Deze truck rijdt heerlijk door de 4-corner air suspension. Dit is een exclusieve feature in deze klasse. Andere trucks, van bijvoorbeeld Nissan, Toyota en Ford kunnen niet tippen aan deze nieuwe Dodge Ram. Als je de kans hebt, moet je zeker langs de Dodge Ram dealer gaan om een proefrit te maken en dit ‘rijden op wolkjes’ te ervaren.

Kracht van de Dodge Ram 1500

De Ram 1500 staat bekend om de hoeveelheid kracht en mogelijkheden van de pick-up truck. Vooral voor mensen die een auto nodig hebben met een hoop sleepvermogen, is de Ram 1500 perfect. Het nieuwe 1500 model uit 2019 laat alleen maar verbetering zien in de 1500 series. Met een bijna 5800 kilo trekvermogen is het een uitblinker in zijn klasse.

Voordeliger brandstofverbruik

De nieuwe Dodge Ram is zuiniger dan de gemiddelde pick-up truck. En willen we niet allemaal besparen op brandstof? Als je nog niet zeker wist wat voor truck je wilde kopen, dan kan dit je wel over de streep trekken voor een Dodge Ram. Hebben we punten gemist? Laat het ons vooral weten.