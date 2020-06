Ga je vaak met een boot weg in de zomer? Dan ben je bekend met het heerlijke gevoel van de wind in je haren, uitkijken over het water en het gevoel van avontuur. Dat gevoel wil je natuurlijk nooit opgeven. Stel je voor dat je de boot niet terug hoeft te brengen, maar dat die van jou is en je er op uit kan wanneer je maar wilt. Klinkt goed of niet? Misschien is een eigen jacht wel iets voor jou. Een eigen jacht kun je bij de jachtbouw zelfs helemaal aanpassen naar je eigen wensen. Om een afweging te maken of dit iets voor jou is, vertellen we je hieronder de voor- en nadelen van een eigen jacht.

Ontspannen op je eigen jacht

Zit jouw week ook vol met lange dagen werken, klusjes hier en daar doen, vrienden helpen, de kinderen naar school brengen en ophalen? Dan heb je wel wat tijd verdiend om bij te komen en van je vrije tijd te genieten. Heb je een boot, dan kun je er heerlijk op uit met familie en vrienden. Ze zullen het geweldig vinden! Of jullie de boot nu gebruiken om te gaan vissen of om op het water te zonnen, iedereen heeft plezier van een eigen jacht. Kijk eens bij www.maritimeprojects.com om een boot te laten bouwen die past bij de hele familie.

Neem de boot mee op avontuur

Grote jachten hebben de mooie eigenschap dat ze ook diepere wateren kunnen trotseren. Dat is nog eens wat anders dan met een klein bootje over de grachten of sloten van je woonplaats varen. Met een jacht heb je daardoor altijd wel een nieuwe plek om te ontdekken. Er zijn geen grenzen van het kleine water die je tegenhouden om verder te gaan. Wil je naar de kust, dan kan dat. Zoek wel van tevoren op waar het nog onbekende water heen leidt voordat je koers zet. Zo voorkom je dat je ergens niet kunt keren of vast komt te zitten.

Kosten van een eigen jacht

Nadeel van een eigen jacht is dat je dan natuurlijk ook zelf verantwoordelijk bent voor onderhouds- en schoonmaakbeurten. Hoe groter de boot, hoe meer tijd je kwijt bent aan schoonmaken. Maar daar krijg je wel een prachtig voertuig voor terug. En je bespaart geld op vakanties als je de boot gebruikt voor overnachtingen. En, denk jij er al over na om een jacht te kopen?