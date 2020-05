Wacht je op je nieuwe auto, maar heb je echt dringend een auto nodig? Wil je een auto voor werknemers in je bedrijf? Of heb je maar eenmalig een auto nodig voor een korte periode? Dan is een auto leasen ideaal! Van Volvo’s tot Opels en van een Peugeot tot een Mercedes-Benz, elke auto is wel te leasen. Zo is er voor ieder wat wils. Met alle verschillende leasevormen is er voor ieder wat wils. Bekijk eens de lease aanbiedingen van LeaseDeals!

Verschillende leasevormen

Iedereen heeft zijn eigen wensen en behoeftes als we het over leasen hebben. Sommigen hebben hem maar voor een korte periode nodig, anderen willen het als hun primaire vervoer gebruiken. Gelukkig bestaan er genoeg leasevormen om al die wensen in vervulling te brengen. Hier zijn een aantal verschillende soorten leasen die je kunt overwegen:

Financial Lease

Bij een financiële lease ben jij economisch eigenaar van de auto die je wil leasen. U onderhoudt en verzekert de auto zelf en hij staat ook op uw eigen balans. Je kunt de auto maand voor maand afbetalen en aan het eind ben je dan ook juridisch eigenaar!

Operational lease

Bij een operational lease ben je geen economisch eigenaar van de auto. Je betaalt de auto dus niet af en aan het eind van het contract moet je de auto weer inleveren. Aan het eind sta je dus met lege handen. Een voordeel aan een operational lease is wel dat wegenbelasting, verzekering en onderhoud voor rekening van de leasemaatschappij is. Daar hoef je je dus geen zorgen over te maken!

Shortlease

Een shortlease lijkt heel veel op een operational lease. Een verschil echter is dat een shortlease voor een veel kortere periode is. Dit maakt het iets duurder, maar is ideaal wanneer je maar heel kort een auto nodig hebt.

Ontzettend veel keuze

Bij Leasedeals is er meer dan genoeg keuze wanneer je een auto wil leasen. Een Peugeot? Geen probleem! Een Toyota? Ook aanwezig. Liever diesel dan benzine? Of andersom? Is ook te vinden bij Leasedeals. Zet je wensen en behoeftes op een rijtje zodat je makkelijker kunt kiezen welke leasevorm bij je past. En aarzel niet om hulp te vragen wanneer je het nodig hebt!