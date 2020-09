De no make up make up look creër je zo

We zien het steeds meer terugkomen. Zo min mogelijk make up dragen en met een paar producten de perfecte natuurlijke uitstraling creëren. We zien het in de modewereld, waar veel designers er ook voor kiezen om helemaal geen make up te laten dragen voor de modellen. Dit is natuurlijk voor de jongere generatie een mooi voorbeeld om te laten zien dat een natuurlijke uitstraling voldoende is. Met een paar producten kun jij ervoor zorgen dat je er fris uitziet en dat je je hierbij ook comfortabel en zelfverzekerd bij voelt. Hoe kun je nu zo een uitstraling creëren?

Hoe minder producten, hoe beter

Bij een natuurlijke uitstraling geldt hoe minder, hoe beter. Je kunt dit met eenvoudige stappen doen. Heb je van jezelf volle wenkbrauwen? Dan kun je ze met wat wenkbrauwgel in een mooie vorm kammen. Heb je korte wimpers? Gebruik een wimperserum om langere wimpers te krijgen. Niet alleen krijg je hier mooiere, vollere wimpers van. Het is ook gezond voor je wimpers en de haargroei. Twee vliegen in één klap dus! Met een fijne lipbalsem kun je je lippen een mooie teint geven en met wat concealer bedek je eventuele oneffenheden. Meer heb je niet nodig!

De juiste verzorging voor je gezicht

Het is uiteindelijk het belangrijkst om je gezicht goed te verzorgen. Door je gezicht goed te reinigen iedere dag merk je vanzelf op dat je huid meer zal stralen. Je zult er ook meer uitgerust uitzien en je hebt minder tot nauwelijks last van oneffenheden. Weet je niet goed welke verzorgingsproducten je nodig hebt? Vraag advies aan experts die precies weten wat voor huidtype je hebt en waar je last van hebt. Zo heeft niet iedereen last van acne of van pigmentatie. Dit zijn twee totaal verschillende dingen en hebben ook een andere soort verzorging nodig.