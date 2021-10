Ben je op zoek naar een nieuwe auto en dacht je eraan om een dodge ram te kopen of ben je op zoek naar een dodge ram tweedehands? Weet dan wel dat deze auto in het rijtje staat van de auto’s die de meeste brandstof verbruiken. Welke auto’s staan nog meer in dit rijtje? Lees dan verder.

Dodge Durango en Dodge Ram

Net als de Dodge Ram heeft de Dodge Durango een 4,7-liter V8-motor ingebouwd. Bij beide auto’s wordt evenveel liter benzine per kilometer opgeslurpt. Met een verbruik van 26 liter benzine per 100 kilometer is het dan ook niet moeilijk om in deze lijst terecht te komen. Dodge heeft wel geprobeerd om een hybride model te ontwikkelen voor de Durango, maar dat was geen succes.

Hummer

Een verbruik van 25 liter benzine per 100 kilometer red je met de Hummer heel makkelijk. Doordat het gewicht van de Hummer ervoor heeft gezorgd dat er geen officieel brandstofverbruik moest worden opgegeven door General Motors, is dit verbruik een schatting naar de gegevens die we online hebben gevonden. De auto zou zomaar meer liter per 100 kilometer kunnen verbruiken.

Ferrari Enzo

De Ferrari Enzo is officieel de minst zuinige auto aller tijden. Met een verbruik van 26,5 liter benzine per 100 kilometer heeft deze auto de nummer 1 plek weten te pakken. Dit verbruik komt door de 6,0-liter V12-motor die in de auto ingebouwd is. Het nieuwe model van de Ferrari Enzo heeft een 6,5-liter V12 ingebouwd, waardoor het een ‘ecologisch model’ is. Dit model verbruikt, op papier, slechts 14,9 liter per 100 kilometer.