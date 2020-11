De meest prachtige, moderne hanglampen kopen voor in je interieur

Verlichting beschikt vandaag de dag lang niet uitsluitend meer over een functioneel karakter. Voor menig aantal lampen die er bestaan geldt dan ook in de praktijk dat ze een mooie invloed kunnen uitoefenen op de ruimte waarin ze worden opgehangen. Dat geldt niet in het minst voor moderne hanglampen. Dergelijke lampen doen nog altijd wat je er op functioneel vlak van verwacht, maar daar staat tegenover dat ze ook nog eens beschikken over een prachtig design. Ben jij ook wel iemand die interesse heeft in het aanschaffen van één of meerdere van dergelijke lampen? Dan kan je verdiepen in de onderstaande informatie interessant zijn.

Zijn moderne hanglampen altijd in hoogte verstelbaar?

Voordat we dieper ingaan op het design waar moderne hanglampen over kunnen beschikken kan het de moeite waard zijn om je even te verdiepen in de praktische mogelijkheden van dergelijke lampen. Wat dit betreft stellen veel mensen zich allereerst de vraag of deze lampen steeds in hoogte verstelbaar zijn. Dat is niet het geval. Vroeger was het zo dat de meeste hanglampen perfect op een hoogte naar wens konden worden gehangen, maar tegenwoordig is dat lang niet altijd meer het geval. Uiteraard zijn er moderne hanglampen waarvan je de hoogte wel kan instellen, maar dat is zeker niet standaard het geval. Heb je ervoor gekozen om lampen te kopen waarbij de hoogte niet ingesteld kan worden? In dat geval zal je natuurlijk graag te weten willen komen wat dan precies de beste hoogte is.

Het is zeer moeilijk om zomaar aan te geven op welke hoogte moderne hanglampen nu het best vanaf het plafond worden geplaatst. Dat is het gevolg van het feit dat, dat plafond uiteraard niet in alle woningen even hoog (of even laag) is. In principe wordt het voor moderne hanglampen steeds aangeraden om deze op een hoogte van tussen de 80 & 100 centimeter boven het tafelblad te hangen. Je zal kunnen vaststellen dat in dat geval de lampen de ruimte goed zullen weten te verlichten terwijl ze ook nog eens dienst zullen doen als een zeer mooie eye-catcher. Wanneer je rekening houdt met deze hoogte is er dan ook zeker geen enkel probleem.

Zijn hanglampen wel te dimmen of niet?

Voor ongelofelijk veel mensen geldt dat zij in hun woning graag “spelen” met de verlichting die er in terug te vinden is. Dit betekent dat men bijvoorbeeld bepaalde hoeken specifiek wil kunnen verlichten of dat men op bepaalde momenten het licht wil kunnen dimmen. Dat laatste lijkt op het eerste zicht voor de hand liggend, maar dat is het bij hanglampen natuurlijk een stukje minder. Gelukkig leven we in een uiterst technologische tijd waardoor ervoor dit probleem een efficiënte oplossing is gevonden. Die oplossing bestaat er in om gebruik te maken van moderne hanglampen die zijn uitgerust met sensoren. Deze sensoren kunnen ervoor zorgen dat de lampen kunnen reageren op bepaalde gebaren. Het hoeft wellicht niet gezegd dat het op deze manier zeer eenvoudig mogelijk is om de lichten te laten dimmen zonder dat je daarvoor halsbrekende toeren dient uit te halen.

Waar rekening mee houden voor de uitstraling van je moderne hanglampen?

Moderne hanglampen zijn vandaag de dag ongelofelijk populair. Dit geldt niet alleen voor moderne exemplaren, maar eigenlijk voor alle hanglampen in het algemeen. Van deze lampen is bekend dat ze eigenlijk over een dubbele functie beschikken. In eerste instantie zorgen ze voor het grondig verlichten van de kamer, maar daarnaast hebben ze ook een visuele functie. Door te kiezen voor een bijzonder design voeg je namelijk een zeer opvallende eye-catcher toe aan je woonkamer interieur die ongetwijfeld al je bezoekers zal weten te verbazen. Zou jij ook graag in je interieur willen kunnen genieten van prachtige, moderne lampen, maar heb je er geen idee van waar allemaal bij het kopen aandacht aan te besteden? Dan is het zeker de moeite waard om je even te verdiepen in de onderstaande tips.

1.) Wees voorzichtig met te opvallende hanglampen

Bij het kopen van moderne hanglampen bestaat het risico dat je gaat opteren voor het kopen van een exemplaar dat over een te opvallende uitstraling beschikt. In eerste instantie kan zo’n hanglamp misschien interessant en aantrekkelijk ogen, maar het is best mogelijk dat, dat ernstig tegenvalt wanneer ze in de ruimte zelf ophangt. Probeer jezelf dus altijd op voorhand voor te stellen hoe de lamp er uit zal zien in de kamer in kwestie. Heb je twijfels? Dan kan het altijd interessant zijn om een expert even om zijn of haar mening te vragen. Doe dit uiteraard altijd voordat je daadwerkelijk het kopen van de lamp over te gaat.

2.) Zorg ervoor dat je lampen altijd op de juiste hoogte hangen

Eerder op deze pagina hebben we reeds aangegeven dat je altijd grondig stil moet blijven staan bij de hoogte waar je hanglampen op dienen te worden gehangen. Dit is belangrijk omwille van verschillende redenen, namelijk:

De hoogte is bepalend voor de mate waarin een ruimte goed kan worden verlicht; De hoogte zal bepalen welke impact de hanglamp heeft op de ruimte; Je wil er natuurlijk wel voor zorgen dat mensen hun hoofd niet kunnen stoten;

De meest optimale hoogte waarop hanglampen dienen te worden opgehangen is tussen de 80 en 100 centimeter. Dit is een mooie hoogte waarmee de ruimte voldoende kan worden verlicht. Bovendien is dit ook voldoende hoog zodat mensen hun hoofd niet zullen kunnen stoten.

3.) Denk goed na over de kleur van de verlichting

In het bijzonder bij het kopen van echte design hanglampen wordt vaak het uiteindelijke doel van deze moderne hanglampen wel eens over het hoofd gezien. Het gaat hierbij dan uiteraard om het verlichten van de ruimte. Hanglampen zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de realisatie van het omgevingslicht. Dit zorgt ervoor dat er altijd zeker rekening dient te worden gehouden met de kleur van de verlichting waar gebruik van wordt gemaakt. Met andere woorden, bij sfeerverlichting zou je eventueel kunnen kiezen voor wat warmere, gekleurde tinten. Bij algemene verlichting zoals bij hanglampen is gewoon wit wellicht de beste keuze. Doe hier dus zeker niet te gek mee en denk hierbij vooral vanuit praktisch oogpunt.

