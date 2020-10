Het is voor velen moeilijk te bepalen welke exacte interieurstijl bij hen past. Soms is zelfs de vraag welke interieurstijlen er überhaupt bestaan. Wij nemen je graag mee in de meest populaire interieurstijlen, zodat jij erachter kan komen welke stijl bij jou past.

Industrieel

Eén van de meest populaire interieurstijlen van dit moment is toch wel de industriële stijl. Deze stijl kenmerkt zich door de stoere uitstraling met de focus op metaal als materiaal. Hierin worden voornamelijk donkere en warme kleuren gebruikt.

Landelijk

We merken op dat de landelijke stijl vaak gecombineerd wordt met één van de andere interieurstijlen. Deze stijl staat bekend om de robuuste uitstraling en hout als materiaal. In deze stijl hoeft het allemaal niet zo binnen de lijntjes, maar mogen de meubels best wat grover zijn. De landelijke stijl wordt niet voor niks ‘landelijk’ genoemd, het refereert namelijk aan het plattelandsleven en het wonen in een boerderij.

Romantisch

De romantische stijl zegt het eigenlijk al, het maakt jouw huis romantisch en warm. Het is enigszins een vrouwelijke stijl door de zachte kleuren en elementen, maar kan ook een stoere kant hebben. Hierin worden voornamelijk pasteltinten gebruikt en ligt de nadruk op de aankleding.

Combinatie

Bovenstaande stijlen worden ook steeds meer gecombineerd. Dit kan zich uiten in bijvoorbeeld een robuuste en stoere basis, maar met zachte romantische accessoires. Heb jij een woning in de omgeving Zwolle? Vraag dan interieuradvies in Zwolle of Apeldoorn om erachter te komen wat het beste bij jou past!