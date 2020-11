Ieder heeft zo zijn voorkeuren voor auto’s. Waarschijnlijk zul je de grootste fan zijn van het automerk waar je momenteel in rijdt. Toch is er onderzoek verricht naar de meest betrouwbare automerken, waarbij de aziatische merken (onder andere Mazda en Honda) toch de boventoon nemen. Hieronder vermelden we de auto’s die het meeste betrouwbaar zijn volgens onderzoek:

1. Lexus

Lexus is de meest betrouwbare auto volgens de consumentenbond. Lexus is gemaakt door een Japanse autobouwer onder het merk Toyota. In Japan staat deze auto bovenaan in de luxe voertuigen.

2. Subaru

Subaru volgt hierna als meest betrouwbare auto in de autobranche. Ook dit is een Japans automerk en is onderdeel van Fuji Heavy Industries. Het automerk staat bekend om de lange levensduur en wederom om de hoge betrouwbaarheid.

3. Honda

De Honda staat hoog aangeschreven in de lijst van meest betrouwbare automerken. Dit aziatische merk is onmisbaar in de Japanse markt. De betrouwbaarheid is te testen bij Honda in Dronten.

4. Mazda

Mazda staat samen met Toyota op een gedeelde vierde plek van de meest betrouwbare automerken. Mazda bestaat al sinds 1920 en hebben in de jaren daarna vele auto’s gefabriceerd. De eerste Mazda kwam in 1967 naar Nederland en hebben een goede plek in de Nederlandse markt weten te bemachtigen.

4. Toyota

Toyota staat net als de Mazda op nummer vier in de consumentenbond, waaruit blijkt dat zij een betrouwbaar automerk zijn. Momenteel kan er worden gezegd dat Toyota een van de beste Japanse automerken is in de wereld.