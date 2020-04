Een fansjaal, vuvuzela’s en verf op je gezicht. Waar denk je aan bij deze woorden? Als je niet aan voetbal dacht, dan heb je nog wat te leren over de tradities van voetbalwedstrijden. Heb je het wel goed geraden? Dan weten wij dat jij een echte voetbalfanaat bent. Ongeacht of je nou een echte voetbalkenner of een groentje bent, de geschiedenis achter deze tradities kan hartstikke interessant zijn!

Fansjaals

Een leuke manier om je steun te laten zien voor je club is het dragen van een fansjaal. Maar dit was nog niet het geval in het vroege 1900. Rond die tijd waren er natuurlijk al wel voetbalwedstrijden, maar was het nog niet echt commercieel. Voetbalwedstrijden waren er zodat werkers even konden bijkomen en niet aan werk hoefden te denken. Maar, omdat ze toch wel hun steun wilden betuigen naar hun favoriete club werden er sjaals gemaakt. Over tijd werden onder andere de kleuren van de clubs, maar ook het embleem erop geregen en gestikt. En warm blijven is natuurlijk ook belangrijk!

Vuvuzela’s

Deze moet iedereen wel kennen. De vuvuzela. Vol met enthousiasme werden erop geblazen tijdens wedstrijden, maar buiten wedstrijden om kunnen we ze missen als kiespijn. Vooral populair tijdens de World Cup in 2010 in Zuid-Afrika. Ze zijn al populair sinds laat in de jaren 80. Maar wist je dat ze als eerst werden gebruikt als apparaat ter genezing in de Afrikaanse Shembe kerk? Tijdens speciale diensten werden er op drums gespeeld naast het blazen op deze vuvuzela’s. Echter door het vele gebruik van de vuvuzela tijdens de World Cup in 2020 zijn ze verboden geworden in Brazilië in 2014.

Verf op je gezicht

De geschiedenis erachter is niet duidelijk, maar de reden wel. Net zoals fansjaals is gezichtsverf een manier om je trouw en steun te betuigen naar je favoriete club toe. Elk land en elk team heeft zijn eigen kleuren en een eigen embleem, dus er is keuze genoeg. Een mooie vorm van zelfexpressie is het zeker.

Dit zijn maar drie van de vele tradities rondom voetbal. Vaak sta je niet stil bij de geschiedenis die erachter schuilt, maar het kan je veel vertellen over de cultuur die er bij voetbalwedstrijden en -teams heerst. Heerlijk kleurrijk en vol met passie. Wat is jouw favoriete traditie?