De geheimen van een goedkope trouwjurk vinden

Iedereen weet: aan een trouwjurk hangt een prijskaartje. Voor de gemiddelde trouwjurk betaal je al snel tussen de 1500 en 2500 euro. Dit zijn handgemaakte gedetailleerde jurken van erkende merken van goede kwaliteit. Een jurk van een bekende designer kost natuurlijk nog iets meer. Maar zit je vast aan een budget, zoals veel bruiden, dan is het de uitdaging om een goedkope trouwjurk te vinden. Waar moet je dan zoeken? Wij vertellen je de geheimen van een prachtige bruidsjurk vinden met een kleiner budget. .

Sla je slag tijdens de sample sale

In de sample sale van verschillende bruidswinkel kun je mooie trouwjurken vinden voor stukken lagere prijzen. Zoek op het internet naar ‘sample sale trouwjurken’ of ‘trouwjurken outlet’ om deze te vinden. De sample trouwjurken zijn vaak de laatste trouwjurken van vorige collecties of trouwjurken die door bruiden in de winkel zijn gepast. Om ruimte te maken voor nieuwe collectie worden deze jurken met hoge kortingen verkocht. Onthoudt wel dat je bij veel bruidsmodewinkels de sample trouwjurk koopt zoals hij is: dus zonder vermaken.

Bekijk de jurken voor bruidsmeisjes

Bij de bruidsmodewinkels zijn vaak veel jurken ook te verkrijgen in andere kleuren; dat geldt ook voor de jurken voor bruidsmeisjes. Deze kun je meestal ook in het wit of ivoor krijgen. Wil je graag een goedkope trouwjurk zonder veel tierlantijn en met een simpel silhouet? Overweeg dan om een bruidsmeisjesjurk in het wit te kopen als je trouwjurk. Heb je al een trouwjurk die de hoofdrol speelt in je bruiloft maar ben je op zoek naar een goedkope tweede jurk voor het feest in de avond? Dan is een witte bruidsmeisjesjurk ook een goede optie.

Koop een tweedehands trouwjurk

Typisch voor de bruidsjurk is dat deze maar één keer wordt gedragen, meestal voor niet meer dan zes uurtjes. Sommige bruiden bewaren de jurk ter herinnering, naar er zijn ook genoeg bruiden die de jurk na de bruiloft verkopen. En waarom zouden ze niet? De jurk is amper gedragen en zo kun je een deel terugverdienen. Hier kan jij mooi gebruik van maken. Koop je een trouwjurk tweedehands, dan koop je vaak een amper gedragen jurk voor de helft van de prijs – of zelfs nog minder.

Heb jij nog geheimen voor het kopen van een goedkope trouwjurk die je graag wilt delen? Deel ze met ons!