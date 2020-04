Je woonkamer is waar je leeft, waar je relaxt en dus waar je je op je gemak wil voelen. Een comfortabele bank, mooie top down gordijnen, noem het maar op. Je wilt dus zoveel mogelijk fouten voorkomen als je je woonkamer inricht. Veel tips die je online vindt gaan over wat je wel moet doen als je deze kamer en zijn inrichting gaat creëren, maar ook belangrijk is om te weten wat je juist niét moet doen!

Over je budget heen gaan

Het is nergens voor nodig om over je budget heen te gaan. Je hoeft niet altijd het nieuwste van het nieuwste te kopen. Tweedehandswinkels hebben meer dan genoeg leuke decoratie items of andere dingen. En er zijn vaak ook heel veel deals te vinden, online en in fysieke winkels. Laat je spaarrekening dus met rust en daag jezelf uit om de beste deals te vinden!

Te veel versieren

Je wil natuurlijk dat je woonkamer er gezellig uitziet. Planten, schilderijen en prullaria kunnen daarbij helpen. Decoreren is hartstikke leuk, maar wees voorzichtig dat je niet te ver gaat. Te veel spullen komt rommelig over en heeft ook echt een effect op je brein. Als je in een te rommelige kamer bent, ga je je van binnen ook rommelig en chaotisch voelen. Het is daarom belangrijk dat je een evenwicht vindt. Niet te veel decoratie, maar ook niet te weinig.

Niet eerst opmeten

Het is je vast wel eens overkomen. Je hebt eindelijk een nieuwe bank gekocht. Hij wordt thuisbezorgd en je kunt niet wachten tot je hem in je woonkamer ziet staan en er lekker rustig je boek op kunt lezen. Maar, hij past niet? De bank is nét iets te groot. Hij blokkeert de deur of neemt toch net te veel ruimte in beslag. Lesje geleerd. Is het je nog niet overkomen? Leer er dan nu alvast van en meet eerst je kamer op voordat je vol enthousiasme naar de Ikea gaat.

Een mooie en comfortabele woonkamer maakt je huis tien keer fijner. Niks gaat boven een lui avondje op de bank lekker Netflix kijken. Knoop het dus goed in je oren en vergeet deze don’ts niet wanneer je je woonkamer weer eens gaat veranderen of opknappen.