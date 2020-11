De bouwtechnische keuring helpt jou verder

Heb jij al eens gehoord van een bouwtechnische keuring? Deze keuring kan jou helpen om te bepalen of je door moet gaan met de aankoop van een woning. Tenminste, als je deze wel in de ontbindende voorwaarden op hebt laten nemen. Omdat je zelf niet alles ziet tijdens de bezichtigingen van de woning, kun je het beste een specialist inschakelen. Schippers Bouwconsult is zo’n specialist die de keuring voor jou kan gaan doen. Maar wat staat er eigenlijk allemaal in het rapport? Onderstaande informatie helpt jou op weg, zodat je zelf een afspraak kunt gaan maken.

De bouwtechnische keuring brengt zaken aan het licht

De bouwtechnische keuring is een keuring die de staat van de woning en alle kosten vast moet stellen. Hierbij wordt er namelijk gekeken naar een groot aantal zaken. Tijdens de bezichtiging kan het jou namelijk al opgevallen zijn dat er een lekkage, achterstallig schilderwerk of een scheur te vinden zijn. Dit kan reden zijn om een specialist in te schakelen en de keuring uit te laten voeren. De meeste gebreken zijn namelijk niet met het blote oog zichtbaar. Een professional heeft hier alle materialen en kennis voor, zodat de keuring wellicht meer aan het licht gaat brengen.

Een compleet rapport voor het overzicht

Aan de hand van de bouwtechnische keuring wordt er een rapport opgesteld. Dit rapport moet alle gebreken aantonen. Er staan foto’s in en een duidelijke toelichting wordt bij ieder beeld gegeven. Ook kun je verwachten dat de professional de gemiddelde kosten van de reparaties meeneemt in het rapport. Hierdoor weet je precies waar je aan kunt gaan denken en wat eventueel gefinancierd moet worden bij het aanvragen van een hypotheek. Als de kosten hoog oplopen moet je dan bepalen of je dit wel kunt betalen en of de hypotheek nog wel haalbaar is.

Nieuwe onderhandelingen of ontbinden

Aan het einde van de bouwtechnische keuring heb je dus een rapport in handen. Maar wat nou als deze keuring tegenvalt? De herstelkosten kunnen namelijk erg hoog oplopen als er veel te doen is in de woning. Er zijn dan nog enkele opties. Je kunt het koopcontract laten ontbinden als dit opgenomen is in de ontbindende voorwaarden. Ook kun je de uitkomst van het rapport meenemen voor nieuwe onderhandelingen over de verkoopprijs. Je zorgt er dan voor dat je nooit teveel gaat betalen voor de nieuwe woning en eventueel ook door kunt naar een nieuwe.

Houvast voor een goede aankoop

De bouwtechnische keuring kan jou dus helpen om de kosten goed op een rijtje te krijgen en te bekijken hoe je ervoor kunt zorgen dat je geen hoge kostenpost gaat krijgen door de nieuwe woning. Je gaat goed beslagen ten ijs en de verkoper kan overtuigd worden van een lager verkoopbedrag. Er blijkt immers meer mis te zijn met de woning dan in eerste instantie gedacht was. Jij hoeft alleen maar te bepalen wat je allemaal wilt gaan doen en hoeveel je echt uit wilt geven aan de woning.