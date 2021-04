De beste fitness banken voor jouw home gym.

Investeren in je homegym is nog nooit zo logisch geweest als in 2020. Omdat veel sportscholen gesloten zijn vanwege de Coronavirus-pandemie, kan het opbouwen van je thuistraining je helpen om het meeste uit de situatie te halen. Deze man creëerde de ultieme budget-sportschool in een oude schuur in zijn achtertuin. En deze gewichtheffer bouwde zijn garage om tot de ultieme homegym. En deze man bouwde zijn eigen halve rek van hout. En deze man bouwde zijn hele huisgymnastiek van echt hout . (Ja, dat is een ding.)

Van verstelbare dumbbells , roeimachines , power racks , indoor hometrainers , crosstrainers , kettlebells , bokszakken en halters , er is veel onderzoek gedaan om je te helpen de optimale setup te krijgen. Maar een ander stuk fitnessapparatuur dat cruciaal is om in je opstelling te hebben, is een fitness bank.

Het is niet alleen veelzijdig voor gewichtheffen, maar u kunt het ook gebruiken voor crosstraining met cardio-, CrossFit- of lichaamsgewichtwerk. En als je een bank tot je beschikking hebt, kun je natuurlijk een stabiele plek hebben om op te drukken, te vliegen en te krullen. Wat uw fitnessdoelen ook zijn, een fitness bank kan je helpen ze te bereiken. Dus net als andere essentiële fitnessapparatuur voor thuis, hebben we enkele van de beste halterbanken verzameld die uw training en uw homegym naar een hoger niveau zullen tillen.

De eenvoudige platte bank is eenvoudig, maar dankzij de extra brede basis van de stevige stalen constructie kan hij vrijwel elke oefening aan die u erop kunt uitvoeren. Heavy-duty rubberen voetkussens maken de hele bank nog stabieler. Een andere veel gekozen optie is een fitness bank met zachte beensteunen voor buik- en halterwerk. En in de meeste gevallen is er een verstelbare rugleuning die kan worden verschoven voor vlakke, hellende of dalende posities.