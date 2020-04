De belangrijkste risico’s in een klein bedrijf

Je hebt met goede moed een eigen bedrijf gestart, er veel tijd en moeite in gestopt en het draait lekker. Maar een klant die meerdere malen uitblijft met betalingen kan een aardige dwarsligger worden in je plannen met het bedrijf. Is dit jou al overkomen en blijf je tevergeefs herinneringen sturen? Schakel dan dit incassobureau nabij Almere in. Wanbetaling kan voor elke bedrijfseigenaar een probleem gaan vormen, en de risico’s van een klein eigen bedrijf verdienen meer aandacht. Daarom hier de belangrijkste risico’s van een klein bedrijf op een rij. Zo weet je waar je aan toe bent!

Strategisch risico

Is je bedrijf gloednieuw, dan kan het moeilijk zijn om te bepalen wat de beste volgende stap is in elke situatie. Waarschijnlijk zijn te maken beslissingen voor verschillende situaties niet vastgelegd, en geeft elke levensfase van je bedrijf je wel een nieuwe uitdaging. Om hier mee om te gaan heb je strategieën nodig. Zelfs de kleinste bedrijven moeten uitzoeken wat onder andere hun ideale structuur, markt, verkoopplan en productiestrategie is. Daarnaast veranderen de wetten, omgeving en concurrenten van het bedrijf constant. Om dit risico aan te pakken moet je regelmatig onderzoek doen, plannen en je strategie waar nodig bijschaven.

Reputatierisico

Een van de snelst vergeten risico, dat zeker wel genoemd moet worden is het reputatierisico. De reputatie van een bedrijf is direct gelinkt aan de gezondheid van een bedrijf en daardoor erg belangrijk – zeker voor een klein bedrijf. Door de opkomst van social media is het tegelijkertijd makkelijker en moeilijker geworden om je reputatie in de gaten te houden en te managen. Enerzijds vindt het gesprek over jouw bedrijf niet meer achter gesloten deuren plaats, maar anderzijds geeft social media elke ontevreden klant een groot podium. Elk klein bedrijf zou daarom van te voren moeten bedenken hoe ze omgaan met social media.

(Online) Veiligheidsrisico

Tot slot komt de moderne tijd met nog een risico voor kleine bedrijven: cyber security. Natuurlijk bestaat het risico van offline diefstal en beschadiging van producten, maar ook online loert het gevaar van kwaadwillenden. Hackers kunnen ervoor zorgen dat de gegevens van je klanten worden gestolen, je eigen gegevens worden misbruikt en je reputatie naar beneden wordt gehaald. Zorg dus ook dat je maatregelen neemt om het online risico minimaal te maken. Wil je meer weten over risico’s en rechten als ondernemer? Maak dan eens een afspraak met een advocaat in ondernemingsrecht!