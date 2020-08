De 4 mooiste liedjes voor op een uitvaart

Een uitvaart is altijd een verdrietig moment. Een moment waarop waardig afscheid genomen wordt van een dierbare. Bij het regelen van zo’n uitvaart komt heel wat kijken. Een uitvaartverzorger kan u bijstaan in dit proces en dingen voor u uit handen nemen. Zoekt u uitvaartbegeleiding bij Doetinchem, dan raden wij u Gerdine van Kooten Uitvaartzorg aan.

Een onderdeel van een uitvaart is vaak muziek. Muziek die doet denken aan de overledene. Of muziek die de overledene zo mooi vond. Sommige mensen hebben al nagedacht over de muziekkeuze op hun uitvaart. In dit artikel zetten we de mooiste liedjes voor een uitvaart op een rij.

The Rose – Bette Midler

Een nummer dat veel gedraaid wordt op uitvaarten is ‘The Rose’ van Bette Midler. Overigens komen er veel nummers uit de top 2000 terug op uitvaarten. Een mooi, rustig nummer met prachtige songtekst.

Time to say goodbye – Andrea Bocelli

Veel mensen kiezen voor een nummer dat past bij afscheid nemen, zoals ‘Time to say goodbye’ van Andrea Bocelli.

Afscheid nemen bestaat niet – Marco Borsato

Onder Nederlandse liedjes is ‘Afscheid nemen bestaat niet’ van Marco Borsato een veelgekozen nummer op uitvaarten.

Hallelujah

Van dit liedje zijn er meerdere uitvoeringen. Bijvoorbeeld die van Lisa Loïs, of het origineel van Leonard Cohen. Of de geroemde versie van Jeff Buckley. Alle uitvoeringen worden veel gedraaid.

Welk liedje kiest u?

Er is geen gouden regel voor uitvaart muziek. Of eigenlijk wel: draaien wat u mooi vindt. Het maakt niet uit of het een droevig liedje is wat u erg raakt, of juist een vrolijk nummer waar u altijd zo blij van wordt. Als het bij u past, is het goed.

Maak uw wensen bespreekbaar

Ondanks dat de dood soms ver weg lijkt, is het goed om uw uitvaartwensen bespreekbaar te maken. Zo weten uw dierbaren wat uw wensen zijn wat betreft de uitvaart. U kunt bijvoorbeeld een lijstje bijhouden met liedjes die u op uw uitvaart gedraaid wilt hebben. Tegenwoordig kan dit ook eenvoudig via bijvoorbeeld Spotify. Maar bespreek ook eens of u begraven of gecremeerd wilt worden en hoe het er verder uit mag zien.