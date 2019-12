Veel mensen gaan naar de kapper en vinden het eigenlijk niks. Dit durven ze niet te zeggen, maar het gebeurd wel vaak. Bij Sabrina Biqua hoeft dit niet. Sabrina Biqua heeft veel ervaring in het kappersvak en is gespecialiseerd in vrouwen. Ze is een aantal jaar geleden een dames kapsalon Utrecht begonnen. Ze is deze zaak begonnen uit pure liefde voor het kappersvak. Ze vindt het fantastisch om iemand met een blije lach in de spiegel te zien kijken en zien dat ze tevreden zijn over hun kapsel.

De salon van Sabina Biqua

De salon van Sabina Biqua ziet er goed uit. De salon ziet er modern uit en alles heeft een plekje. De salon heeft een moderne en industriële stijl. Hij is super schoon en is goed verzorgd. Verder heeft ze het nieuwste gereedschap van het moment. Ze heeft door middel van cursussen de nieuwste technieken geleerd. Ze heeft een mooie wachtruimte in de salon. Hier kun je wachten totdat je geroepen wordt.

Het personeel

Het personeel van Sabina Biqua is secuur uitgekozen door haarzelf. Ze hebben allemaal een goede opleiding achter de rug en hebben ze een goede cursussen gevolgd om nieuwe technieken te leren en hun kennis te verbreden.