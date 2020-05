Voor een complete babykamer moet je bij babypark zijn. Ikzelf heb daar een ledikant met alle toebehoren, babybad met standaard en commode gehaald, en zo had ik in één keer alles compleet.

Goede kwaliteit

Al bij het naar binnen sjouwen voelde ik dat ik degelijk materiaal heb gekocht. Daar ben ik blij mee, we hebben nog hoop op ooit een broertje of zusje van de kleine. Fijn is dan dat ik niets hoef te vervangen, één keer aanschaffen en een heel gezin stichten. Het is ook zo mooi om te zien; als de kleine in het ledikantje ligt met de piek erboven, en de commode is bijzonder praktisch. Het babybadje is niets bijzonders. Maar omdat babypark alles kan leveren voor een scherpe prijs was het fijn dat ik alles op één adres aan kon schaffen. Het kamertje zelf had ik al opgeschilderd en behangen; alles kon er zo in. En nu kan ik iedereen adviseren; ook een complete babykamer nodig, dan moet je bij babypark zijn. Daar heb je de beste kwaliteit spullen.