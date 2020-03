Compleet nieuwe keuken van I-KOOK

Bij I-KOOK keukens kun je compleet nieuwe keukens aanschaffen en samenstellen. Ben je in de markt voor een compleet nieuwe keuken? Bij I-KOOK hebben ze keukens van Duitse kwaliteit voor elk budget en in verschillende stijlen. De keukens zijn herkenbaar door de schitterende afwerking en hoogwaardige kwaliteit. De laden zijn uitgerust met precisie staal kogellagers voor een lange levensduur. Kunststof profielen worden geleverd in de kleur van de plint zodat je geen zaagzijdes ziet. Zijpanelen van de keukens worden in de kleur geleverd en zijn voorzien van een kwalitatieve melaminehars coating. Werkbladen worden voorzien van naadloze hoekverbindingen. Ze besteden veel aandacht aan de keukens om jouw droomkeuken werkelijkheid te maken. 

Persoonlijke keuken coach

Wanneer je kiest voor een keuken van I-KOOK krijg je ook de optie om je eigen keuken coach uit te zoeken. Het bedrijf is gebouwd op mensen, ze werken in het belang van de klant en tonen logisch gedrag. Veel regels zijn daarvoor niet nodig. De keuken coaches hebben veel ruimte voor eigen invulling en krijgen veel verantwoordelijkheid om hun klanten blij te maken. Voor een compleet nieuwe keuken kun je samen met je coach bekijken wat de mogelijkheden zijn en de keuken coach zal doorvragen totdat jij helemaal tevreden bent met jouw droomkeuken.