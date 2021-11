Christendom voor kinderen

Het Christendom kan een belangrijke rol spelen bij de opvoeding van je kind. Tijdens de opvoeding wordt namelijk in grote lijnen bepaald of het kind wel of niet gelovig is en in welke geloofsovertuiging.

Er zijn verschillende middelen in te zetten om je kinderen als Christenen op te voeden. Naast de reguliere Christelijke bladmuziek en Christelijke kinderboeken, zijn er ook methodes mogelijk om je kind te stimuleren te geloven in het verhaal van God:

Onderwijs geven aan kinderen over God

Mocht je je kind willen laten geloven in God, is het belangrijk om je kind hierover eerst te informeren. Dit kan je het beste doen door over God te vertellen. Wie is God en wat geloven wij? Kinderen zullen hierdoor voor het eerst in aanraking komen met de verhalen over God.

Echte voorbeelden geven

Een kind zoekt altijd naar een voorbeeld die zij kunnen volgen. Als ouders kan je hier een belangrijke rol in spelen. Wanneer je als ouder overtuigd bent dat God bestaat, komt je kind ook sneller tot dezelfde conclusie.

Voor ze bidden

Ten slotte kan bidden voor je kinderen helpen. Kinderen zullen zien dat de ouders hier echt waarde aan hechten en zullen dit gedrag opnemen tijdens hun ontwikkeling. Zo zijn zij in de toekomst eerder geneigd om ook te bidden.

Er zijn dus veel manieren om je kind op het pad van God te brengen, maar uiteindelijk moet je kind toch echt zelf deze beslissing maken. Alleen door deze beslissing zelf te maken weet je dat je kind volledig achter deze keuze staat.