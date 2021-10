Tegenwoordig is alles online en digitaal, alle presentaties worden gehouden op scherm en iedereen gebruikt wel iets digitaals tijdens het uitleggen van iets. Ook op kantoren worden er grote schermen en green screens aangeschaft om presentaties en andere dingen te laten zien aan het personeel. Natuurlijk is zo’n scherm erg fijn en je kan er veel dingen mee.

Als je erover denkt om een groot green screen aan te schaffen, voor op jouw nieuwe kantoor bijvoorbeeld. Kan je ook eens nadenken over de niet digitale opties die je hebt, zoals een chameleon writing whiteboard. Dit bord klinkt misschien een beetje ouderwets voor sommige maar het gebruik ervan kan nog steeds erg fijn zijn.

Gebruik in de ruimte

Een chameleon writing whiteboard wordt nog steeds erg veel gebruikt op veel plekken. Ook op kantoren voor zakelijke meetings, brainstormsessies of voor het personeel om dingen te noteren. Tijdens het brainstormen over een bepaald onderwerp kan zo’n bord natuurlijk erg handig zijn, iedereen kan er iets op schrijven en je kan er altijd nog iets bijschrijven als er iets te binnen schiet. Maar zo’n bord is ook fijn voor de baas, hij kan er dingen opschrijven en in de kantoor ruimte hangen of neerzetten. Zo kan iedere werknemer het zien en is alles duidelijk.