Een woning beveiligen kan op verschillende manieren. Je kan bijvoorbeeld een alarmsysteem plaatsen of een bewakingscamera. De beste manier om je woning te beveiligen is natuurlijk door beide te plaatsen. Maar als je echt gegarandeerd je woning wilt afschermen, dan is een bewakingscamera de beste optie. Met een bewakingscamera verzamel je bewijslast en ben je perfect op de hoogte van de situatie. Handig als je ver van huis bent en je even wilt checken of alles thuis nog steeds veilig is. De bewakingscamera zorgt er in ieder geval voor dat niemand meer ongestoord binnenkomt. Als er wel iemand binnenkomt kan je direct actie ondernemen en de politie waarschuwen.

Bewakingscamera geeft een helder beeld van de situatie

Een bewakingscamera geeft 24/7 een helder beeld van de situatie. De camerabeelden worden live gestreamed en kan je via het wifi netwerk bereiken. Zo kan je direct zien wat er zich in huis afspeelt ook als je zelf niet thuis bent. Al ben je aan de andere kant van de oceaan, dan nog kan je de beelden bekijken. Dit is natuurlijk perfect want zo kan je overal ter wereld je woning in de gaten houden. Dit werkt zelfs beter dan de buurman een oogje in het zeil te laten houden. Als je de bewakingscamera in het zicht hangt kan ook niemand er omheen.

Bewakingscamera draadloos monteren

Een nadeel voor veel woningeigenaren is dat een bewakingscamera met kabels komt. Sommige systemen komen zelfs met dikke kabels die je aan een computer moet hangen. Gelukkig kan je een bewakingscamera draadloos monteren en enkel met het internet verbinden. Dankzij de wifi verbinding zorg je ervoor dat je woning continu in de gaten gehouden wordt en hoef je geen kabels te trekken. De beelden worden draadloos via je eigen wifi netwerk gedeeld in een beveiligde cloud.

Bewakingscamera op een accu

De bewakingscamera draadloos van Sitcon.nl kan je laten werken op een accu. De accu zorgt ervoor dat je ongestoord beelden kan schieten zonder kabels. De accu gaat vaak een maand of langer mee. Als de accu bijna leeg is krijg je direct een melding op je smartphone. Zo kan je op tijd de accu wisselen en loop je geen beelden mis.