Bespreek jouw uitvaartwensen

Praten over de dood. Voor velen een zeer pijnlijk en confronterend onderwerp. Het herinnert ons eraan dat we afscheid van een dierbare moeten nemen en daarom vermijden we het liefst dit onderwerp. Echter, de dood is voor een ieder van ons onontkoombaar. Waarom zal je dan niet je eigen uitvaart alvast vormgeven? Zo weten dierbare wat jouw wensen zijn. We begrijpen dat dit niet makkelijk is. Wil jij meer weten over hoe je een uitvaart vorm kunt geven? Woon jij in de regio Utrecht? De Zwaan Uitvaarten heeft jarenlange ervaring! Zij weten hoe een uitvaart in Utrecht vormgegeven kan worden. Persoonlijk en met respect. Met onderstaande tips helpen wij jou alvast om het gesprek aan te gaan met jouw dierbaren:

Wacht niet te lang

Misschien een cliché, maar wacht niet te lang. Ook al lijkt voor jou het overlijden nog mijlenver weg; een ongeluk zit helaas in een klein hoekje. Daarnaast maakt uitstellen het gesprek nog moeilijker. Ook is het bespreken een stuk minder gevoelig. Daarnaast is het verstandig om het gesprek aan te kondigen, dus gooi het niet tijdens het eten of tijdens een borrel op tafel. Kondig aan dat je het eens wilt hebben over jouw uitvaartwensen. Zo geef je jouw dierbaren de tijd om aan het idee te wennen en ook om er zelf over na te denken.

Doe het samen

Ondanks dat het jouw uitvaart is, sta open voor de mening van dierbaren. Het kan natuurlijk voorkomen dat jij gecremeerd wilt worden, maar dat jouw directe naasten het fijn zouden vinden als ze je kunnen bezoeken op een begraafplaats. Daarnaast hebben jouw dierbaren vast goede ideeën; welke muziek zou goed passen? In welke plaats zou de uitvaart moeten plaatsvinden? Door samen het onderwerp aan te snijden, kom je vaak tot een goed en weloverwogen besluit.

Leg je wensen vast

Ook als je jong bent kun je komen te overlijden. Ziekte, een gevaarlijk beroep of een noodlottig ongeval. Leg daarom je wensen vast. Dit kan zowel op papier als online. Bespreek het met je ouders, vrienden of geliefde. Het is goed mogelijk om periodiek deze wensen te laten aanpassen.

Meer informatie

Het blijft een zwaar en lastig onderwerp. Wil jij meer weten over hoe een uitvaart geregeld kan worden? Of wat je op papier moet vastleggen? Neem dan contact op met de De Zwaan Uitvaarten. Dit kan via de website www.dezwaanuitvaarten.nl of via telefoonnummer 030 238 00 38.