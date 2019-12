Ben ik verplicht een uitvaartverzekering af te sluiten?

De mensen die van jou houden zullen je graag een mooi en liefdevol afscheid willen geven. Met een uitvaartverzekering ben je ervan verzekerd dat alles tot in de kleinste puntjes geregeld kan worden zonder dat je naasten moeten opdraaien voor de hoge kosten hiervan. Ondanks dat een uitvaartverzekering in Nederland niet verplicht is, is het dus wel erg verstandig om dit af te sluiten. In deze blog bespreken we het een en ander omtrent uitvaartverzekeringen. Ben je direct op zoek naar een uitvaartverzorger? Kies dan bijvoorbeeld voor: Uitvaartverzorging Hoogeveen

Niet verplicht?

Ondanks dat een uitvaartverzekering dus niet verplicht is, heeft toch ruim 70% van de Nederlanders er een afgesloten. Het ontneemt namelijk een grote zorg voor je naasten wanneer jij komt te overlijden: ze draaien immers niet op voor alle hoge kosten. Afhankelijk van je leeftijd en gezondheid wordt er een maandpremie bepaald. Wanneer je komt te overlijden heb je hierdoor een aardig spaarpotje opgebouwd waarvan de begrafenis of crematie betaald kan worden. Daarnaast zorgt een uitvaartverzekering er in de meeste gevallen ook voor dat je nadenkt over hoe je uitvaart eruit moet zien. Je wensen kunnen worden vastgelegd zodat men precies weet wat jij wil. Dit is overigens niet verplicht. Er zijn ook mensen die niks vastleggen en de nabestaanden laten beslissen.

Wat gebeurt er zonder verzekering?

Wanneer je geen verzekering hebt, zullen de kosten van jouw begrafenis in eerste instantie worden verhaald op de nabestaanden. Wanneer dit niet door hen wordt geregeld, zal de gemeente een eenvoudige begrafenis voor je regelen. Je wordt dan begraven in een algemeen graf. Mocht je eventuele directe nabestaanden hebben zoals een partner en/of kinderen dan zal de gemeente hen traceren en de rekening toesturen. Dit gebeurt ongeacht de onderlinge verhoudingen.

Welke verzekering kies ik?

Op het gebied van uitvaartverzekeringen heb je twee mogelijkheden: een verzekering in geld of een verzekering in diensten. Een uitvaartverzekering in geld is een afgesproken bedrag dat uitbetaald wordt na het overlijden. Niets meer, niets minder.De nabestaanden kunnen hiermee de kosten betalen. Met een verzekering in diensten verzeker je geen bedrag, maar een geregelde uitvaart. Vooraf leg je vast hoe de uitvaart er ongeveer uit moet komen te zien. Op het moment van overlijden schakelt de verzekeraar een uitvaartondernemer in die vervolgens alles regelt dat is vastgelegd.