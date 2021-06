Belangrijkste benodigdheden voor een verbouwing

Ga jij binnenkort het huis verbouwen? Dan zijn er een aantal spullen die zeker niet mogen ontbreken. Wanneer jij zelf geen professionele klusser bent of een aannemer inhuurt, zul je een groot deel zelf moeten regelen. Van een aanhanger huren in Meppel tot het kopen van de juiste werkkleding. Wij zetten de belangrijkste dingen voor jou op een rijtje!

Werkkleding en schoenen

Tijdens een verbouwing draait het niet om je looks. Veiligheid staat voorop en daarom is het belangrijk om de juiste artikelen in huis te halen. Een overall, goede werkhandschoenen, stevige werkschoenen, een beschermende bril en vergeet ook niet gehoorbeschermers te kopen. Je wilt tenslotte geen beschadigingen oplopen!

Steiger

Wij raden jou aan om een stevige steiger neer te zetten. Met een gewone ladder kun je veel klusjes uitvoeren, maar wanneer je voor een langere tijd op hoogte moet werken is een steiger beter. Steigers zijn verkrijgbaar in verschillende soorten en maten. Het grote voordeel aan een steiger is dat deze per dag te huren is.

Aanhanger of container

Een grote verbouwing zorgt ook voor een grote berg afval. Een paar standaard vuilniszakken zullen jou niet helpen. Daarom adviseren wij jou om een aanhanger te huren of een container op de stoep neer te zetten. Een container kun je op afspraak laten brengen en halen. Let er wel op dat je een vergunning bij de gemeente aanvraagt. Zo voorkom je boetes. Direct iets nodig? Kijk eens op Gehuurd.nl.

Juiste verlichting

Veel klussers zijn ook in de avonduren actief. Hierbij is het belangrijk dat je voldoende verlichting hebt. Een grote bouwlamp in huis zorgt voor duidelijke verlichting.