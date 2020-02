Belangrijke specificaties voor transportsystemen

Investeren in transportsystemen brengt vragen met zich mee die verband houden met verschillende specificaties. Bekijk hieronder daarom een aantal essentiële specificaties die kenmerkend zijn voor transportsystemen.

Laadvermogen per lengte-eenheid

Fabrikanten bieden dit kenmerk aan in gevallen waarin de transportband op een aangepaste lengte wordt gebouwd, zodat gebruikers de laad marges kunnen bepalen.

Maximale laadcapaciteit

In verband met de laadcapaciteit per lengte-eenheid kan deze waarde worden vermeld voor speciaal ontwikkelde transportbanden met een vaste lengte. Dit kan ook het debiet worden genoemd.

Transportbandsysteem Snelheid / nominale snelheid

Bandtransporteurs worden doorgaans beoordeeld in termen van bandsnelheid in ft / min. Aangedreven rollenbanen beschrijven de lineaire snelheid in soortgelijke eenheden als een pakket, karton, enz. die over de aangedreven rollen bewegen. Nominale snelheid geldt ook voor schort- / lamel transporteurs en sleep- / ketting- / sleep transporteurs.

Doorvoer

De doorvoer meet de capaciteit van transportbanden die poedervormige materialen en soortgelijke bulkproducten verwerken. Het wordt vaak gegeven als een volume per tijdseenheid, bijvoorbeeld als kubieke voet per minuut. Dit kenmerk is van toepassing op emmer-, pneumatische / vacuüm-, schroef-, tril- en loopbalk transporteurs.

Frame configuratie

Frame configuratie verwijst naar de vorm van het transportframe. Frames kunnen rechte, gebogen, z-frames of andere vormen zijn.

Drive-locatie

Schijven kunnen op verschillende plaatsen op transportsystemen worden geplaatst. Een kop- of eindaandrijving bevindt zich aan de afvoerzijde van de transportband en is het meest voorkomende type. Middenaandrijvingen bevinden zich niet altijd in het eigenlijke midden van de transportband, maar ergens langs de lengte ervan en worden onder het systeem gemonteerd. Ze worden gebruikt om de richting van een transportband om te keren.

Wat zijn veel gebruikte transportsystemen?

Rollenbaansystemen

Rollenbanen gebruiken parallelle rollen gemonteerd in frames om het product te transporteren door zwaartekracht of handmatig. Belangrijke specificaties zijn de roldiameter en de asmidden afmetingen. Rollenbanen worden voornamelijk gebruikt in materiaaloverslag toepassingen zoals op laadkades, voor bagageafhandeling of op assemblagelijnen onder vele andere. De rollen worden niet aangedreven en gebruiken de zwaartekracht, indien geneigd, om het product te verplaatsen. Dit kan ook handmatig indien horizontaal gemonteerd. De transportbanden kunnen recht of gebogen zijn, afhankelijk van de toepassing en het beschikbare vloeroppervlak. Een voorbeeld van een bedrijf die machines voor de voedselverwerkende industrie maakt, is MCR Machinery.