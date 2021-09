Banen met verantwoordelijkheid

Ben jij een persoon die graag beslissingen neemt. Heb jij het liefst veel verantwoordelijkheden, dan ben jij waarschijnlijk op zoek naar een baan met veel uitdaging. Wij bespreken hieronder een aantal banen, waarbij jij veel verantwoordelijk moet durven nemen.

Kinderopvang

Uitdagend, maar vooral enorm verantwoordelijk. Ga je werken bij een kinderopvang of als gastouder, dan heb jij de verantwoordelijkheid over meerdere kinderen. Naast het feit dat je constant alert moet zijn, leer jij deze kinderen ook ontwikkelen en groeien. Een mooie baan, waarbij jij écht een rol kan gaan spelen in het leven van kinderen. Wil jij meer weten over deze mooie functie? Bekijk dan eens de website van kinderopvang Enschede of bel met Columbus Junior.

Politie

Bij de Politie is werkdag iedere dag verschillend, maar vast staat dat het werk iedere dag uitdagend is. De verantwoordelijkheid is groot. Jij zorgt er samen met je collega’s voor dat het land veiliger wordt. Dit doe je door het opsporen en aanhouden van criminelen, oplichters en ontuchtplegers. Zie jij jezelf al in uniform?

Arts

Als arts is het jouw ‘taak’ om mensen beter te maken. Je staat vaak voor complexe situaties en moet snel en deskundig handelen. Iedere verkeerde keuze kan fataal zijn in dit beroep. Dit maakt de functie van Arts een van de meest verantwoordelijke functies. Daarnaast moet je ook tegen stress kunnen, zeker wanneer jouw afdeling vol ligt.

Zit het in jou om één van bovenstaande functies te vervullen? Of vind jij dat wij een belangrijke baan missen? Laat het ons dat gerust weten in de reacties.