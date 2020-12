Auto goed onderhouden? 3 tips!

Om je auto in goede staat te houden, is het belangrijk deze goed te onderhouden. Is er iets kapot? Laat het maken. Is hij vies? Maak hem schoon. Wanneer je dit constant laat opstapelen, wordt het immers steeds lastiger de auto weer in topconditie te krijgen. Weten wat je allemaal kunt doen om je auto in perfecte staat te kunnen houden? Dat ontdek je in dit artikel! Lees gauw verder.

Goed wassen

Het aanzicht van een auto is natuurlijk heel belangrijk. Voor een auto die er vies en versleten uitziet, heeft men namelijk minder over dan een auto die er stralend uitziet. Bovendien kan viezigheid uiteindelijk zorgen voor kleine krasjes in de lak. Je auto goed wassen is dus erg belangrijk en kost bovendien niet al te veel moeite. Was, poets en zet hem regelmatig in de was. Uiteraard kun je eens in de zoveel tijd ook gewoon lekker door de wasstraat gaan!

Auto laten stralen

Heb je weleens gehoord van stralen? Hoogstwaarschijnlijk niet. Je auto laten stralen is de ideale manier om roest te verwijderen en de lak van je auto weer te laten schitteren. Met een extreem hoge druk worden er schurende korrels tegen de auto geblazen. Deze dringen vervolgens diep door waardoor de roest snel en eenvoudig verdwijnt. Meer weten hierover? Bezoek de website van Straalbedrijf Plak!

Jaarlijkse keuring

Tenslotte is het verstandig (en verplicht) om je auto ieder jaar te laten keuren tijdens de APK Keuring. Daarnaast kun je één keer in de zoveel tijd een grote of kleine beurt laten uitvoeren. Bij een kleine beurt checkt de monteur de vloeistoffen, de remmen, de banden en de verlichting. Bij een grote beurt checkt de monteur de auto op wel honderd verschillende onderdelen.