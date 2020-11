Alle voordelen van een laminaat vloer op een rijtje

De laminaat vloer geniet tegenwoordig van een fantastische populariteit. Eigenlijk is dit in de praktijk zelfs één van de meest populaire vloeren die er bestaan. Dat is het gevolg van het grote aantal interessante voordelen die er verbonden zijn aan deze vloer. Niet alleen bij de realisatie van een nieuwe woning, maar ook wanneer er een bestaande woonst moet worden gerenoveerd speelt al snel het idee op om gebruik te gaan maken van dit type vloer. Speel jij met dezelfde gedachte, maar wil je graag in eerste instantie ontdekken op welke voordelen je bij de keuze voor deze vloer allemaal zal kunnen rekenen? Verdiep je dan zeker even in de informatie die hieronder staat aangegeven.

Een vloer van laminaat is kleurvast en vochtbestendig

Voor echt hout geldt dat ze in de praktijk soms kan verkleuren wanneer ze wordt blootgesteld aan de zon. Door te kiezen voor een laminaat vloer zal je kunnen vaststellen dat je hiervoor niet hoeft te vrezen, integendeel. Een bijkomend voordeel van dit type van vloer is terug te vinden in het feit dat ze aanzienlijk vochtbestendiger is in vergelijking met houten vloeren. Er zijn zelfs laminaatvloeren die speciaal zijn gemaakt om in een vochtige ruimte te integreren. De naden welke tussen de planken zijn terug te vinden worden verlijmd waardoor het vocht geen schijn van een kans zal maken.

Laminaat is verkrijgbaar in zeer veel verschillende uitvoeringen

Voor laminaat geldt dat ze kan worden aangekocht in een groot aantal verschillende stijlen en kleuren. Ben jij dus iemand die op zoek is naar een mogelijkheid om een lichte laminaat vloer te realiseren? Dan is dat zeker mogelijk. Geef jij eerder de voorkeur aan een wat meer donkere tint? Dan behoort ook dat zeker tot de mogelijkheden. In principe kan elke houtsoort perfect worden nagebootst. Ben jij iemand die eerder een voorkeur heeft voor tegel imitatie? Ook dat is geen probleem, want ook in een dergelijke uitvoering is laminaat zeker verkrijgbaar.

Een eenvoudige plaatsing gegarandeerd

Voor het plaatsen van een laminaat vloer geldt dat dit ook een zeer populaire keuze is onder doe-het-zelvers. Dat is het gevolg van het feit dat een vloer van laminaat zeer eenvoudig kan worden geplaatst. Bovendien vereist ze ook een minimale afwerking. Moderne systemen hebben er in ieder geval voor gezorgd dat de plaatsing van laminaat door de jaren heen nog eenvoudiger is geworden dan vroeger. Er kan dan ook tegenwoordig gebruik worden gemaakt van een eenvoudig kliksysteem. Hierdoor is het gebruik van lijm niet langer vereist. Je kan de planken gewoon simpel in elkaar laten klikken.

Een gemiddelde levensduur van 25 jaar

Tot slot is het zo dat je met de keuze voor laminaat ook bent verzekerd van een zeer duurzame keuze voor zowel de middellange als de lange termijn. Voor een laminaat vloer geldt immers dat ze over een gemiddelde levensduur beschikt van zomaar even 25 jaar. We zouden dus kunnen stellen dat je met dit type vloer ook altijd kan rekenen op een fantastische prijs-kwaliteitverhouding. In ieder geval heeft de informatie het op deze pagina ongetwijfeld duidelijk gemaakt, het kan zeker de moeite waard zijn om te overwegen om een vloer vervaardigd uit laminaat in je woning te integreren.