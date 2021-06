Afkoelen in de tuin

Het belooft weer een warme zomer te worden. Dat betekent tropische dagen in de achtertuin. Op zulke dagen kun je wel wat verkoeling gebruiken. Wat dacht je van een buitendouche, een jacuzzi of een zwembad? Kunstgras uit Oss is hierbij een goede basis. Het is onderhoudsvriendelijk en het is lekker zacht aan je voeten. Laat die zomer maar komen! Kijk direct op FamilyGrass.nl voor een goede start!

Buitendouche

Een buitendouche zorgt voor een lekkere verfrissing op de warme dagen. Of het nu gaat om een eenvoudige versie (direct aan de tuinslang) of een uitgebreide versie (met eigen afvoer en pomp). De verschillende versies hebben allebei hun voor- en nadelen. De eenvoudige versie kun je snel in de grond steken en dus op elke plek in de tuin plaatsen. Wil je liever een meer uitgebreide douche? Dan krijgt de tuindouche een vaste plek. Een kleine fundering of bodemplaat komt hierbij goed van pas.

Jacuzzi

Lekker bubbelen in de zon. Een jacuzzi is een luxe variant van een zwembad. Je hebt verschillende soorten jacuzzi’s: een opblaasbare variant en een ‘vaste’ variant. Een opblaasbare variant is vaak iets kleiner en makkelijk op en af te breken. Een vaste jacuzzi is meer bedoeld om het hele jaar te laten staan. Naast de bubbels kent de jacuzzi een ander groot voordeel: je kunt zelf de temperatuur regelen.

Zwembad

De laatste optie is een zwembad. Ook een zwembad komt in verschillende soorten en maten. Zo heb je badjes die geschikt zijn voor 2 personen, maar ook badjes waar wel 6 personen in kunnen. Vaak hebben de grotere zwembaden een filter en pomp nodig. Zo blijft het water schoon en helder!