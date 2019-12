7 ideale baantjes voor jongeren of studenten

Wil jij tijdens je middelbare school of studententijd de leukste dingen kunnen doen? Een bijbaan biedt dan de ideale oplossing. Op deze manier kun je lekker geld verdienen én alvast ervaring opdoen. Wij zetten een aantal populaire bijbaantjes voor je op een rij.

Krantenbezorger

Klantenservicemedewerker

Als klantenservice medewerker heb je de keuze uit twee verschillende takken: inbound en outbound. Inbound houdt in dat mensen jou via social media, e-mail of per telefoon benaderen met vragen. Bij outbound benader jij mensen zelf. Of om iets te verkopen of om eventuele vragen te beantwoorden.

Oppassen

Oppassen wordt vaak gezien als een ideaal baantje. De werkuren zijn vaak ‘s middags of ‘s avonds. Het fijne aan deze baan, is dat wanneer de kinderen slapen je gewoon lekker tv kan kijken of met school bezig kan. Klinkt goed, toch?

Bijles geven

Wanneer je bijles geeft aan kinderen, help je ze met het leren voor toetsen en het plannen, begrijpen en maken van hun huiswerk. Het fijne aan deze baan is dat je zelf kunt aangeven wanneer je wel en niet beschikbaar bent. Natuurlijk kun je wel alleen bijles geven in vakken die je zelf ook redelijk goed beheerst.

Studentchauffeur

Deze baan is een van de meest relaxte bijbaantjes die er is. Je kunt ervoor kiezen om mensen op plekken af te zetten of auto’s te transporteren van A naar B.

Zorg

Wil je een goede daad verrichten en tegelijkertijd geld verdienen? Ga dan aan de slag in de zorg of begin met het helpen van ouderen. Dit betekent soms simpelweg senioren gezelschap houden, boodschappen voor ze doen of computerles geven of opruimen.

Werken op evenementen

De meest toffe festivals of evenementen bezoeken en er betaald voor krijgen? Dat kan! Ieder jaar weer zoeken festivals mensen om daar te werken. Hou hiervoor vooral hun websites in de gaten. Het is vaak wel seizoensgebonden werk, maar het betaald goed en is ontzettend leuk.