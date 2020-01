7 gewoontes die typisch Nederlands zijn

Elk volk heeft zijn eigen gewoontes en gebruiken. Nederlanders zijn ook een apart slag volk. Welke gewoontes zijn zonder dat je het doorhebt typisch Nederlands? In deze blog lees je over een aantal gewoontes die je ongemerkt zelf ook doet. Ze zijn typisch Nederlands en misschien zelfs een beetje raar. Een Nederlandse vlag kopen doe je bij Dekker Vlaggen.

Nederlanders zijn niet zo gastvrij als elders

We zijn op onszelf gericht en houden van afspraken maken. We houden er niet van als mensen aankomen waaien zonder dit van tevoren te melden. Als we dan eenmaal gasten over de vloer hebben om mee te eten of koffie mee te drinken, dan zijn we vaak niet heel gul. We koken het liefst precies genoeg. Even lekker koffie drinken met taart en koek? Veel Nederlanders geven 1 keer de koektrommel door en bergen hem dan gauw op.

Verjaardagen in Nederland

Als iemand jarig is, dan zijn we gewend om alle stoelen in een kring te zetten in de woonkamer. Vervolgens blijven we gemiddeld 1,5 uur op een verjaardag plakken alvorens men weer lekker naar huis gaat. Nederlanders feliciteren altijd iedereen die aanwezig is op de verjaardag, dit is iets wat ze in andere landen maar raar vinden. Ook hebben we altijd dezelfde standaard hapjes die we een keer of 2 laten rondgaan.

Nederlanders zijn sarcastisch en eerlijk

In Nederland geven we graag onze mening over alles en iedereen. We houden ervan om sarcastisch uit de hoek te komen. Ook zeggen we zonder blikken of blozen dat iemand er niet uit ziet. Toeristen en buitenlanders schrikken soms van onze directe manier van communiceren. We houden ervan om elkaar de gek aan te steken en belachelijk te maken.

Praten en zeuren over het weer

Elke dag praten we een paar keer met iemand over het weer. Als je geen zin hebt om met iemand te praten over bepaalde zaken, dan kun je altijd terugvallen op het weer. Hoe vaak praat je wel niet met je collega over het weer? Wij Nederlanders houden ervan om te zeuren over het weer. Het is nooit goed.