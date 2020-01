5 tips voor het kiezen van een trouwring

Trouwen… Dat doe je – als het goed is – maar één keer. Daarom zet je alles op alles om de perfecte trouwring te vinden. Je wilt ‘m namelijk de rest van jouw leven kunnen dragen. Een flinke opgave. Zeker omdat je met veel verschillende aspecten rekening moet houden. Geen stress! In deze blog vertellen wij je hoe je dat het beste aanpakt. Zo ben je goed voorbereid.

1. Bepaal jouw budget

Het lijkt misschien op een open deur, maar ga nooit op zoek zonder een budget te hebben vastgesteld. Wanneer je dat wel doet, kun je alleen maar teleurgesteld worden. Stel, je wordt verliefd op een set, die je vervolgens niet kunt kopen. Dat is huilen met de pet op. De nieuwe set zal dan nooit goed genoeg zijn. Hiermee blijft het lange tijd een smet op de ring die jij je geliefde gaat geven. Houd rekening met een budget van minimaal 500 euro per ring.

2. Bepaal materiaal en maat

Gefeliciteerd: jouw partner heeft ‘ja’ gezegd! Nu is het belangrijk om te achterhalen welke maten en materialen je moet aanhouden tijdens jouw zoektocht. Op deze manier kun je de ring direct om zijn of haar vinger schuiven en voorkom je scheve gezichten. Immers: je weet precies waar jij en jouw partner van houden. Populaire materialen zijn goud, zilver, platina, staal, titanium en keramiek.

3. Bepaal de gravure

Het is niet verplicht, maar toch doen de meeste koppels het: een mooie tekst in de ring graveren. Het kunnen namen zijn, maar ook een bijzondere datum. De trouwdatum, maar ook de datum van een ontmoeting komen regelmatig voor. Voor de verandering kun je ook kiezen voor een geheime boodschap of een symbool.

4. Ga op tijd op zoek

Een week van tevoren een trouwring vinden? Dat is een zeer ambitieus plan. Wij raden koppels altijd aan om minstens drie maanden voor de bruiloft op zoek te gaan. Immers, dan heb je alle tijd om de mooiste set te vinden. Ook heb je voldoende tijd om wijzigingen door te laten voeren. Ga bijvoorbeeld langs bij Kaptijn Juweliers.

5. Slaap er een nachtje over

Heb je de perfecte trouwring gevonden? Dan moet je deze niet meteen aanschaffen. Wij raden aan om er eerst een nachtje over te slapen. Je bent dan van jouw roze bril af en kunt dan objectiever naar de ring kijken.