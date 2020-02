5 redenen waarom je jouw boekhouding en belastingaangifte moet uitbesteden

Tegenwoordig proberen veel bedrijven te werken met kleinere budgetten, daarom wordt het uitbesteden van administratieve taken een geweldige oplossing om het aantal personeelsleden te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld bij Kok Fiscale Dienstverlening. Hieronder geven we 5 redenen waarom je zou moeten overwegen om externe ondersteuning voor boekhouding en belastingen te vinden.

Bespaar tijd en focus op jouw bedrijf

Boekhouding en belasting voorbereiding kunnen zeer tijdrovend zijn. Een gemiddelde interne boekhouder of accountant heeft veel tijd nodig om gegevens te controleren en belastingaangiften te ontvangen, voordat hij de werkzaamheden met het topmanagement afrondt, die hun waardevolle tijd moeten besteden aan het bereiken van bedrijfsdoelen. Door jouw boekhouding en belasting voorbereiding uit te besteden, inclusief vervelende taken met betrekking tot facturen, loonlijst, verplichte aangiften en andere bijkomende kwesties, zullen managers waardevolle tijd vrijmaken om te besteden aan dagelijkse activiteiten en het binnenhalen van nieuwe klanten.

Kosten verlagen

Veel bedrijven hebben de fout gemaakt om boekhouders of accountants in te huren met weinig ervaring, dit met het oog op lage kosten en het hoge gebruiksgemak. Het inhuren van junioren betekent echter het risico dat ze niet over de benodigde mate van expertise beschikken (of het potentieel hebben om deze te verkrijgen). Het inhuren van bekwame accountants en het goed opleiden van uw interne boekhoudafdeling is de beste oplossing, maar niet iedereen kan het zich veroorloven om ervaren personeel in te huren, daarom wordt outsourcing van boekhoudkundig werk een aantrekkelijk en praktisch alternatief. Door outsourcing besparen bedrijven geld op kosten die verband houden met werving, personeelsvoordelen, training, boekhoudsoftware, hardware en kantoorbenodigdheden, zodat managers zich kunnen concentreren op dagelijkse activiteiten, teambeheer en klantenwerving die belangrijker zijn voor de groei van uw bedrijf.

Krijg toegang tot hogere vaardigheden en expertise

Door uitbesteding krijg je toegang tot bekwame accountants die op de hoogte zijn van veranderingen in belastingen en regelgeving en ervaring hebben in uw specifieke branche. De externe accountantskantoren kunnen vaak helpen met een hele reeks ondersteunende diensten, waaronder boekhouding, boekhouding, belastingaangifte voorbereiden en indienen, tussentijdse of externe CFO, loonadministratie en sociale premies, HR-oplossingen, cash management en financiƫle rapportage. Outsourcing geeft je toegang tot een heel team van ervaren professionals, voor wat je anders zou betalen voor meerdere werknemers.

Flexibiliteit behouden

Interne boekhoudteams zijn geweldig, maar schaalbaarheid kan in sommige situaties een uitdaging worden. Als jouw bedrijf plotseling groeit en meer personeel nodig heeft, zal het veel tijd kosten om bekwame nieuwe werknemers te identificeren en aan te nemen. Nieuwe medewerkers hebben tijd nodig om zich binnen een organisatie te vestigen en hun volledige potentieel te bereiken. Tot die tijd kan jouw bestaande team last hebben van overuren, sommige kunnen gefrustreerd raken en ontslag nemen (groot probleem in een periode van groei). Integendeel, als de groei plotseling stopt, heb je te veel werknemers en moet u ontslag nemen. Externe dienstverleners hebben een team direct in dienst dat de aan een klant toegewezen middelen kan verhogen of verlagen. Dit geeft jouw bedrijf de flexibiliteit die het nodig heeft om op te schalen of te verkleinen.

Beperk risico’s

Als het gaat om boekhouding en belastingaangifte, is het vermijden van fouten belangrijk en dit is minder waarschijnlijk met een extern team van accountants. Bovendien is werknemersfraude een enorm probleem en gebeurt het soms bij kleine bedrijven dat geld wordt gestolen door vertrouwde werknemers. Het afdwingen van sterke interne controles en saldi kan onnodige emoties oproepen, daarom is uitbestede boekhouding de perfecte oplossing. Als je een derde partij heeft om uw geldspoor te controleren, vermindert u uw risico op interne fraude. Externe dienstverlener biedt ook een onpartijdige standaard van checks and balances, wat ook zal helpen om de compliance te verbeteren. Het runnen van een bedrijf is een uitdaging, het verzorgen van alle back-office taken met lage toegevoegde waarde staat vaak laag op de prioriteitenlijst. Het kiezen van een gekwalificeerde, uitbestede accountant is een geweldige investering en uw eerste stap naar een werklast met een lagere en hogere waarde. Veel bedrijven ontdekken de voordelen van outsourcing, hoe eerder je de overstap maakt, hoe beter het is voor de groei van jouw bedrijf.