4 tips voor het inrichten van je studentenkamer

1. Kies voor een hoogslaper

Een hoogslaper? Dat is toch iets voor kinderen? In zo’n krappe studentenkamer is niets minder waar. Het is in dat geval juist handig om zoveel mogelijk in de hoogte te bouwen. Zo creëer je ontzettend veel ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een motiverende studiehoek of een chille bank. Die had je er anders vast niet kwijt gekund. Is er – vanwege het lage plafond – geen plek voor een hoogslaper? Kies dan voor een bed met lades.

2. Plaats een roomdivider

Een studentenkamer voelt al snel propperig en chaotisch. Om te voorkomen dat jij het overzicht kwijtraakt kun je roomdividers plaatsen. Dit doe je door heel simpel meubels en gordijnen op strategische plekken te plaatsen. Plaats bijvoorbeeld een kast tegen het einde van jouw bed. Of plaats een gordijn tussen twee verschillende ruimtes. Zo kun jij je weer in alle rust focussen op jouw tentamens.

3. Gebruik lichte kleuren

Een studentenkamer is – zoals we hierboven stelden – over het algemeen vrij klein. Het is daarom niet verstandig om met donkere kleuren te werken. Hiermee lijkt de ruimte namelijk optische gezien nog kleiner. In plaats daarvan kun je beter voor lichtere kleuren kiezen. Ga voor een witte muur of kies een fijne pasteltint. Zo lijkt de ruimte al snel een stuk groter.

4. Koop tweedehands spullen

Studeren is duur. Zeker wanneer je niet teveel op de zak van ome Duo wilt teren. Want – zoals je op de middelbare school al leerde – geld lenen kost geld. Daarom is het verstandig om zoveel mogelijk op zoek te gaan naar tweedehands spullen. Hier vind je veelal de echte parels. Zo maak je de zoektocht nog leuk ook!